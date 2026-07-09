ファミリーマートは7月10日、初の旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」を東京・麻布台にオープンする。

FAMIMA PARK AZABUDAI

"次のコンビニ"をかたちにする「FAMIMA」誕生

同社は、2026年の創立45周年にあたり、"次のコンビニ"の可能性を追求する取り組み「Next FamilyMart Project」を始動する。

あわせて、クリエイティブ・ディレクターであるNIGO氏との共創のもと、その世界観や発想力を具現化するクリエイターチームの企画力により、従来のコンビニエンスストアの枠にとらわれない価値創造に挑戦する。新たな「FAMIMA」は、「立地や客層に合わせた店舗・空間デザイン」「VMD(店舗体験)の新たなチャレンジ」「"次のコンビニ"らしいIPビジネス」「生活をもっと楽しく、もっと豊かにする商品」など、これまでのコンビニエンスストアでは実現しきれなかったさまざまな挑戦を通じて、"わざわざ行きたくなるコンビニ"を目指す。

初の旗艦店が東京・麻布台にオープン

FAMIMAの挑戦を店舗として具現化したのが、今回オープンするFAMIMA PARK AZABUDAI。同社が考える"次のコンビニ"に、クリエイターの視点を掛け合わせた。麻布台の街にふさわしい、従来のコンビニエンスストアとは一線を画す建築デザインを採用。また、VMDを具現化した売場、照明や壁面、ユニフォームなど細部までこだわった空間の演出、多言語対応や商品案内の専門スタッフ、限定商品など、随所に新たな要素を取り入れた。

立地や客層に合わせた店舗・空間デザイン

FAMIMA公式キャラクターを建物コーナーおよび屋上に配置し、歩行者や高層ビルからの視点に"遊び心"を加えた。また麻布台の土地柄や緑の多い環境に呼応し、「屋上の森」をつくった。さらに、店舗に入らずテイクアウトができる「FAMIMA STAND」とFAMIMA公式キャラクターのベンチを設置し、気軽にコーヒー・ティー・ファミチキを購入し滞在できる空間「PARK」のような憩いの場所を、新たな利用シーンとして提案する。

選ぶ楽しさが満載の売場デザイン

コンビニエンスストアのヴィジュアルマーチャンダイジングを再定義し、「VMD(店舗体験)の新たなチャレンジ」をかたちにする。ファサードガラス面に沿ってカウンター席を設け、外からの視認性を向上、入口から中央の什器と両脇の什器棚はFAMIMAの象徴的な商品を配し、ポップアップストアのような高揚感を感じる売場にした。コンビニエンスウェア売場は、独立した空間に圧倒的な陳列量で、ショップインショップをつくり、レジカウンターはキオスクタイプにして壁前面に商品を陳列、最後まで選ぶ楽しさと発見のある「わくわくするお買い物」体験を提供する。

建築・売場デザインには、インテリアデザイナー・片山正通氏が率いるWonderwallが参画する。

ブランドの世界観を体験した「コンビニエンスウェア」売場

同社のオリジナルブランド「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナー落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」をコンセプトに、「コンビニで服を買う」文化の定着を目指す。旗艦店では全身コーディネートやスタイルを提案するタッチパネルや試着室を設置するほか、商品案内を行う専門スタッフを配置。サイズ感や着心地を実際に確かめながら、自分らしく選べる環境を整えた。また、シーズンごとの全商品ラインアップに加え、旗艦店限定のアイテムを展開する。さらに、俳優・浅野忠信氏を起用した大型ビジュアルパネルを掲出することで、ブランドの世界観を体験していただける特別な売場空間を演出する。

浅野忠信氏を起用

コンビニエンスウェア

「FAMIMA」公式キャラクターが誕生

コンビニエンスストアらしい親しみやすさと、FAMIMAの世界観を象徴する存在として、新たに公式キャラクターを開発した。旗艦店では、このキャラクターをデザインに取り入れた限定の雑貨やコンビニエンスウェアなどのアイテムを先行発売する。さらに、その世界観をより身近に感じてもらえるよう、今後は全国の店舗への商品展開も予定している。

ファミマオンラインでも販売

旗艦店限定で展開する商品をファミマオンラインでも数量限定で販売する。7月14日10時より販売受付を開始する。

ライフスタイルや嗜好に対応したメニューの展開

旗艦店では、麻布台という立地に対応し、多様なライフスタイル・嗜好に合わせ、都市型店舗限定の中食をはじめ、原産地にこだわった希少豆のブレンドコーヒーや、旗艦店限定のエスプレッソタイプのティーを展開し、新しいコンビニカフェ体験を提案する。

都市型デリカテッセン(中食)の展開

都市部で働く・暮らす20～40代をターゲットに、素材本来のおいしさと健康への配慮を両立した中食メニューを展開する。こだわりの野菜やナチュラルチーズを使用し、食物繊維やたんぱく質が摂れるなど現代のライフスタイルに寄り添う商品をラインアップ。アボカドや生ハムなど人気食材やアジアンテイストを取り入れ、独自の調達・製造による高品質で満足感のあるメニューを提供、食べる楽しさを提案する。(一部店舗でも展開あり)

バリスタ粕谷哲氏と共同開発したコーヒー

「FAMIMA PARK AZABUDAI」限定 COFFEE

バリスタ・粕谷哲氏と共同開発した、毎日の気分で選べる高品質なコーヒーを展開する。「ベースブレンド」はしっかりとした苦みと旨み、香ばしい余韻が続く仕立てに。「スペシャルブレンド」は希少な豆を使用し、やわらかな酸味とほのかなスパイス感が広がる仕立てに仕上げた。またシングルオリジンの「エチオピアモカ」は、華やかな味わいとさわやかな香りが特徴。こだわりの詰まったCOFFEEメニューを提供する。

エスプレッソマシンを使用したティーも

「FAMIMA PARK AZABUDAI」限定 TEA

エスプレッソで淹れるからこその豊かな香りとコクのストレートティー、ミルクに負けないティーのコクを感じるミルクティー、フルーツ果汁を加えたさわやかで薫り高いフルーツティーなどを展開する。茶葉はアールグレイとジャスミンを品揃え、トッピングとしてタピオカの注文も可能。

オリジナルグッズをプレゼント

クリエイター・AGAWA氏監修のもと、ホログラムや箔などの特殊印刷技術を活かした旗艦店デザインの限定シール(全9種・ナンバリング入り)を制作。コレクション性の高い特別なアイテムを、同店で購入した先着2,026名にプレゼントする。ひとり1枚限り、なくなり次第終了となる。

オープン記念シール

また、7月10日～12日の期間中、税込5,000円以上購入した人へ、FAMIMAオリジナルエコバッグを先着2,000名限定でプレゼントする。 ひとり1個限り、なくなり次第終了となる。

FAMIMAオリジナルエコバッグ

NIGO氏を特集したムック本を発売

7月10日、NIGO氏を特集したムック本「Casa BRUTUS By NIGO SPECIAL ENGLISH VERSION(特装版)」(13,800円)を旗艦店、ファミマオンラインにて発売する。NIGO氏がアーティスティック・ディレクターを手がけるHUMAN MADE、FAMIMA、NIKE、Kenzoという4つのブランドのロゴを配した、リバーシブル仕様のオリジナル・トートバッグが付属する。