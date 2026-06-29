マクドナルドとコカ･コーラ、W杯日本対チュニジア戦のパブリックビューイングを開催。FIFA公認グッズが抽選で当たる「Myマクドナルド リワード」を声優・白井悠介さんが深掘り!

日本マクドナルドと日本コカ･コーラは、FIFAワールドカップ2026の開催を記念し、6月21日に「マクドナルド｜コカ･コーラ FIFAワールドカップ2026 パブリックビューイング」を六本木ヒルズアリーナで開催。会場にはマクドナルドのオリジナル特典(リワード)プログラム「Myマクドナルド リワード」を通じて抽選で選ばれた約500人が来場し、日本対チュニジア戦を大画面で観戦しながら、マクドナルドのフードとコカ･コーラを楽しみ、会場は大いに盛り上がりをみせました。

豪華ゲストとともに試合を観戦、会場は熱気に包まれる

イベントには、MCを務めたハリー杉山さんをはじめ、声優の白井悠介さん、マルチクリエイターの「平成フラミンゴ」のNICOさんとRIHOさん、さらに解説には元プロサッカー選手の本並健治さんが登壇。サッカー好きで知られる面々が集結し、会場のボルテージを高めました。

試合開始前には、「Myマクドナルド リワード」の特典である、FIFAワールドカップ2026とのコラボレーションを記念したFIFA公認の公式コラボレーショングッズの「エナメルピンズ」「トートバッグ」「ミニサッカーボール」を紹介。白井さんはトートバッグを手に取り、「丁度良いサイズ感でマクドナルドのお持ち帰りにもぴったり」とコメント。また、NICOさんは「エナメルピンズ」を手に、「レトロな感じでファッションに使えそうだし、トートバッグに付けるのも良い」と魅力を語りました。

また、本並さんが「ミニサッカーボール」を使ってリフティングを披露する一幕も。通常よりも小さいボールにもかかわらず、見事5回成功。この記録に、MCのハリー杉山さんも「今日の試合で5点決まるかもしれない」と期待を込めてコメントし、会場は拍手に包まれました。

キックオフに合わせて乾杯!

フードとCokeを手に高まる一体感

キックオフの直前には、ハリー杉山さんの合図とともに、ゲスト・観客を含めた会場全員が配布されたマクドナルドのダブルチーズバーガーとチキンマックナゲット®、コカ・コーラを両手に掲げ、一斉に乾杯。約500人の観客とゲストが一体となり、会場の熱気は最高潮に達しました。

試合開始と同時に、ゲストによる解説もスタート。ゲストが試合の立ち上がりの解説を行おうとしたのも束の間、開始4分に日本が先制点を決めた際には、ゲスト・観客ともに総立ちで大歓声をあげました。華麗なゴールシーンに、ハリー杉山さんも思わず「なんと芸術的」と感嘆の声を上げました。

ハーフタイムには、スマートフォンのカメラが表情を自動検知し、それに合うアニメーションのフィルターで生成された感情をリアルタイムでシェアできる、コカ・コーラのオリジナルフィルター「Emotion Detected」の紹介も行われ、平成フラミンゴのお二人が実際に撮影した画像がシェアされました。図らずも同じフィルターとなったお二人の画像に対して、ゲスト・観客ともに笑いが起こりました。

ゴールに大歓声、最後は記念撮影で締めくくり

後半戦も白熱した展開が続き、注目選手によるゴールが決まると、ゲストも観客も総立ちとなって歓喜。試合終了後には両チームを称える拍手が会場を包み込みました。

振り返りトークでは、白井さんは「熱い声援をありがとうございました」とコメントし、共に試合を応援した観客を讃えました。平成フラミンゴのNICOさんは、両チームの激闘に思わず「頭皮まで鳥肌が立った」とコメントし、強く感銘を受けた様子でした。RIHOさんは「次の試合も相方(NICOさん)と一緒に観たい」とコメントし、引き続き大会を応援する意気込みを示しました。また、本並さんは「まだここは通過点」とコメントし、最後は、各チームのさらなる躍進と次戦での健闘を願いながら、全員で記念撮影を行い、イベントを締めくくりました。

「Myマクドナルド リワード」で抽選で合計13,750名に当たるFIFA公認の限定グッズが登場!

マクドナルド公式アプリのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」では、FIFAワールドカップ2026とのコラボレーションを記念して、FIFA公認のコラボレーショングッズが続々登場。各限定グッズは「Myマクドナルド リワード」の250ポイントで応募でき、抽選で合計13,750名様にプレゼント。

「ミニサッカーボール」「ピンズセット(マクドナルドロゴ・サッカーボール・ハンバーグラー3種セット)」「トートバッグ」「ワールドレジェンドカップコンプリートBOX」がラインアップされており、いずれも期間限定で、「Myマクドナルド リワード」でしか手に入らない特別なアイテムとなっています。

ワールドカップ期間限定アイテムの「FIFA ミニサッカーボール」。大きさは2号球サイズ(直径15.6cm)で、ちょっとした室内遊びにも最適なサイズ感となっています。6月30日まで応募可能で、抽選で1,300名様に当たります。 FIFA ミニサッカーボール

マクドナルドロゴ、サッカーボール、ハンバーグラーの3種がセットになった「FIFA ピンズセット」。洋服やトートバッグなどにつけてお楽しみいただけます。7月6日まで応募可能で、抽選で9,500名様に当たります。 FIFA ピンズセット

オリジナルデザインで、お出かけにもぴったりの「FIFA トートバッグ」。

7月13日まで応募可能で、抽選で2,900名様に当たります。 FIFA トートバッグ

全6種類がラインアップの伝説的なコレクタブルアイテムである「ワールドレジェンドカップコンプリートBOX」。7月21日まで応募可能で、抽選で50名様に当たります。 ワールドレジェンドカップコンプリートBOX

さらに、「Myマクドナルド リワード」初のミニゲーム「FIFAワールドカップ™ゲーム」も配信中。同ゲームは50ポイントで交換でき、7月21日までの期間中、日替わりミッションに挑戦可能。遊ぶほどに楽しみが広がるコレクション要素に加え、うれしい特典クーポンも用意されており、ワールドカップ気分を一層盛り上げてくれます。

声優の白井悠介さんが語る

限定グッズの魅力とW杯PVへの期待

白井悠介さんがFIFA公認の限定グッズの中からおすすめのグッズとして「トートバッグはサイズ感がちょうど良くて、マクドナルドの商品を入れるのにもぴったり」とお気に入りポイントを語りました。

さらにピンズセットについても、「マクドナルド愛が伝わるグッズ。服につけて普段使いもしたいです」とコメントし、日常でも楽しめる点を魅力に挙げ、グッズを通じて、ワールドカップの盛り上がりをより身近に感じている様子でした。

また、パブリックビューイングイベントについては「こうしたイベントへの参加は初めて。ワールドカップの大事な試合でとても光栄で楽しみです」と笑顔で語りました。

今大会についても、出場国・試合数の増加に触れ、「普段あまり見ないリーグの選手も見られて目が離せません」と期待を寄せつつ、「お祭りのようなイベントなので寝不足です(笑)」と、充実した観戦の日々を明かしました。

10円(税込)ごとに1ポイント付与される

「Myマクドナルド リワード」とは

「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて商品をご購入いただく(「モバイルオーダー」・「マックデリバリー®サービス」で商品を購入、またはセルフオーダーキオスク(タッチパネル式注文端末)、店頭カウンター、ドライブスルーカウンターでご注文時にQRコードを読み込む)と、10円(税込)ごとに1ポイントが付与されるリワード(特典)プログラム。

貯めたポイントは、マクドナルドの人気メニューが楽しめる割引・無料クーポン、オリジナルのデジタルコンテンツ・グッズ、コラボリワードなど、多彩なリワードに交換することが可能です。

※ポイントは1年間有効です。

※リワードの内容は変更になる場合があります。

※各グッズの申し込み期間は異なります。詳細は公式アプリ内にてご確認ください。

長年のパートナーシップでW杯を盛り上げる

マクドナルドは30年以上にわたりFIFAワールドカップのオフィシャルスポンサーを務めており、世界中のファンに向けた体験提供を行ってきた。一方、コカ･コーラ社も1930年の第1回大会から90年以上の長きにわたり、大会を支援し続けている。

両社は今後も、サッカーを通じて人々がつながる体験価値の創出を目指し、さまざまな施策を展開していくとしている。