【四柱推命＊今月の運勢】2026年7月の運勢「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年7月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年7月の運勢を詳しく鑑定します。「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。■9月生まれの月運（9月7日～10月7日生まれ）金運と仕事運が上向きな忙しい月です。特に仕事運は月の前半に勢いがあるため、気合を入れたい商談や重要なミーティングなどの予定は前倒しで前半に組むのがおすすめ。上司や取引先に対して、自分の強みや実績をスマートにアピールできる月なので、セルフプロデュースの好機と言えます。多忙な月になるため、周囲の力を借りることも大切です。ただし特定の1人に甘えすぎないよう、タスクごとに頼る相手をうまく分散させる工夫を。興味のある勉強会やイベントへの参加など、将来の収入アップにつながる投資には積極的に動いて吉です。恋愛面では、あなたの魅力が自然と周囲に伝わり、好意を持たれやすい時です。シングルの方は、相手の気持ちにそっと寄り添う姿勢を見せるだけで、愛され運がより一層底上げされるでしょう。パートナーがいる方も周囲から声がかかりやすいため、少し注意が必要な時期。誤解を招くような行動は避け、誠実な対応を心がけましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/