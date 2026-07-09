レバレジーズは7月8日、同社が運営するAI人事プラットフォーム「NALYSYS(ナリシス)」による「AI時代の転職活動に関する調査」の結果を発表した。直近3年以内に正社員として転職活動を行った515人を対象にした調査で、約3割が面接日程が合わず選考を辞退した経験があることがわかった。

転職活動を進める中で苦労した経験があるかを聞いたところ、「非常にある」が39.6％、「ややある」が42.7％となり、8割超が苦労した経験があると回答した。具体的な内容では、「履歴書・職務経歴書を作成する時間や手間がかかる」が55.4％で最多となり、「前職(当時の在籍企業)の業務が忙しく、面接時間の確保や調整が難しい」が42.7％で続いた。転職活動時の状況については、78.6％が企業に「在籍中」と回答した。

直近3年以内の転職活動でAIを利用した人は28.5％だった。年代別では20～30代が34.3％、40～50代が25.4％。主な用途は「履歴書や職務経歴書の文章作成」が81.0％で最も多かった。

転職活動において AIを利用した場面(出所:NALYSYS)

当時の在籍企業の業務が忙しく、転職活動を一時的に中断した経験については、「何度もある」が30.6％、「1～2回程度ある」が25.7％となり、半数以上が中断経験を持っていた。また、「面接の日程が合わずにその企業の選考を辞退した経験がある」と答えた人は29.9％だった。

面接の内容や面接官の対応を理由に、その企業の選考を辞退しようと考えた経験がある人は46.1％だった。理由としては、「面接官の高圧的な態度や、不快な言動があった」が58.2％で最多となり、「自分の経歴やスキルを正しく理解しようとする姿勢が感じられなかった」が33.0％で続いた。

AI面接を実際に受験した経験がある人は7.8％にとどまった。一方、企業の面接がAI面接に置き換わることへの賛否では、1次面接について「ポジティブ」「どちらかというとポジティブ」の合計が29.7％となり、「ネガティブ」「どちらかというとネガティブ」の合計18.2％を上回った。

1次面接のAI化にポジティブと回答した理由では、「面接官の態度や相性に左右されず、公平に評価される」が54.2％で最多だった。このほか、「24時間いつでも受けられる」が31.4％となり、AI面接の公平性や利便性に期待する声が見られたという。

一方、最終面接のAI化については、「ネガティブ」が33.0％となり、「ポジティブ」の18.2％を上回った。ネガティブに感じる理由では、「自分の熱意や人柄が正確に伝わらなそうだから」が47.6％、「面接官のリアクションがなく手応えが感じにくい」が41.8％で上位に挙がった。

HRテック事業部 事業部長でNALYSYS事業責任者の大滝圭修氏は、在職中の転職活動では書類作成や面接日程の調整が大きな負担になっていると指摘。1次面接におけるAI活用について一定の支持が得られたことを踏まえ、AIが担う工程と人が担う工程を適切に切り分けることが重要になるとの見方を示した。

この調査は6月5日～8日、直近3年以内に正社員として転職活動を行った経験のある人を対象に、インターネットで実施された。回答者数は515人。