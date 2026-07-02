レバレジーズは7月2日、同社が運営する新卒学生向けキャリア支援サービス「キャリアチケット就職」において実施した、就職活動における生成AIの活用実態に関する調査結果を発表した。2028年卒の85.0％が就活で生成AIを活用しており、就活時に生成AIのハルシネーションを経験した人は60.5％にのぼったという。

同調査は、2028年3月卒業予定の大学生・大学院生を対象に実施されたもの。生成AIの活用状況を聞いたところ、「特に活用していない」とする15.0％を除く85.0％が「活用している」と回答した。具体的な用途は「志望動機・自己PRの作成や添削」が72.9％で最多となり、「企業研究」が45.0％で続いたという。

一方、企業研究で生成AIを利用すると回答した学生に、AIが出力した情報を公式サイトなどの一次情報で裏付ける「ファクトチェック」の実施状況を尋ねたところ、「毎回、必ず事実確認を行う」との回答は46.0％にとどまり、半数以上が徹底できていない実態が明らかになったとしている。「ほとんど行わない」との回答も6.3％あった。

また、生成AIの利用時に事実と異なる情報が出力される「ハルシネーション」を経験したことがあると回答した学生は60.5％にのぼった。「わからない/確かめたことがない」との回答も16.8％だったという。ハルシネーションを経験した学生のうち約7割は何らかのネガティブな影響を受けたと回答し、「AIの回答を疑わなければならず、かえって調査の手間が増えた」が36.1％で最多だった。5.6％は「存在しない制度や実績を信じ込み、志望順位を誤って判断しそうになった」と回答した。

このほか、AIに代替されにくい「専門性」や「現場知見」を身につけることを重視すると回答した学生は78.6％にのぼった。現時点で志望または検討している職種は「創造・企画職」が57.1％で最多となり、「営業・対人交渉職」が40.7％、「IT専門職」が18.6％で続いた。

キャリアチケット事業本部本部長の手賀亮汰氏は、28卒の学生にも生成AIが就活の「当たり前のツール」として定着する一方で、利便性の裏にある情報誤認の実態や、AI時代を見据えた学生側のキャリア観が明らかになったとコメント。企業には、AIの要約情報やWeb上の文脈だけでは伝わらない「自社独自の現場のリアル」や「働く人間の熱量」といった一次情報を、選考プロセスの中で届けることが求められるとしている。

なお、同調査は「キャリアチケット」に登録する2028年卒業予定の大学生を対象に、2026年5月22日から6月12日にかけてWebアンケート形式で実施され、140人から回答を得た。