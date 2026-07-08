レバレジーズは7月8日、看護職向け求人・転職/派遣サービス「レバウェル看護」の公式キャラクター「新人ナース ボルみ」と、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションとのコラボレーショングッズを発売すると発表した。同日10時より、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアで期間限定の受注販売を開始するという。

「新人ナース ボルみ」×ヴィレッジヴァンガード コラボグッズのキービジュアル

「レバウェル看護」は看護師の“相談窓口”を目指し、キャリア支援などに取り組んでいる。その一環として配信するショートアニメ「新人ナース ボルみ」は、看護現場の出来事や感情をユーモアを交えて描いた内容で、多くの看護師・医療従事者から共感を集めているとのことだ。今回、「遊べる本屋」をコンセプトに独自のカルチャーを発信するヴィレッジヴァンガードと、同キャラクターが描く世界観が重なったことから、コラボレーションが実現したとしている。

商品ラインナップ

コラボグッズの主なラインナップは、ミニ腕枕クッション(3,500円)、アクリルフィギュア全3種(各1,600円)、POP風アクリルバッジ(800円)、缶バッジ全5種(各350円)、ステッカー全3種(各350円)、アクリルキーホルダー全3種(各660円)、コインシリンダー(1,450円)、マグネット(900円)、3色ボールペン(1,600円)、マグカップ(1,700円)。

ボルみのミニ腕枕クッション

受注期間は7月8日10時から7月26日23時59分までで、商品の届け予定日は9月中旬〜下旬ごろ。販売場所はヴィレッジヴァンガードオンラインストア。

「新人ナース ボルみ」の関連SNSアカウントは、総フォロワー数が30万人、総再生回数が1000万回をそれぞれ突破しているという(2026年5月時点、同社調べ)。また、「レバウェル看護」の月間ユーザー数は90万人以上、掲載求人数は9万件以上としている(2026年3月時点)。

POP風アクリルバッジ

コインシリンダー

マグネット

3色ボールペン

マグカップ

編集部メモ

「新人ナース ボルみ」は、プロレスラーからナースへと転職したばかりの主人公・ボルケーノあけみ(通称:ボルみ)の周りで起こる、夜勤中のちょっとした出来事をコミカルに描いたショートドラマ。YouTubeチャンネル「レバウェル看護【公式】」などさまざまなSNSに登場し、個性豊かな先輩たちとのやりとりを通じて、看護師の現場でのあるあるを届けている。