ウェザーニューズは7月7日、「天気痛調査2026」の結果を発表した。調査は2026年6月7日～19日にかけ、「ウェザーニュース」アプリを通じて行われた(設問ごとに調査日および回答数は異なる)。

約半数が天気痛を自覚、女性は3人に2人

「天気痛をどの程度自覚していますか?」という質問に対して、「自覚している」、「天気痛かもしれない」「自覚していない・わからない」の3択で回答してもらった。10,041人の回答を集計した結果、「自覚している」が24%、「天気痛かもしれないと思う」が25%となり、合わせると全体の49%となった。およそ2人に1人が天気や気圧の変化による体調不良を感じていることになる。

男女別による違いが顕著で、女性は「自覚している」が37%、「天気痛かもしれない」を含めると67%に達した。一方、男性は「自覚している」と「天気痛かもしれない」を合わせても40%で、女性の方が天気痛を感じる割合が高い結果となった。

天気痛を自覚している割合

都道府県別では、「自覚している」「天気痛かもしれない」を合わせた割合が最も高かったのは徳島県(61%)、次いで島根県(58%)だった。西日本や関東では5割を超える地域が比較的多く、気圧変化や降水の影響を受けやすい地域で、自覚する人が多い傾向が見られた。

同社の予報センターで「天気痛予報」を担当する大塚靖子気象予報士は次のようにコメントしている。

「低気圧による気圧変動の影響は通常、北日本～東日本で大きい傾向にありますが、今回の調査や過去に行った同様の調査(2020年、2023年、2025年)でも、西日本で天気痛を感じる人の割合が多い地域が見られました。この理由として、西日本では台風が中心気圧の低い状態で接近・通過しやすいこと、また、南から接近する台風に先立って微細な気圧変動(微気圧変動)が到達しやすい場所であることが影響していると考えられます。天気痛は気象以外にも、体質や生活環境など様々な要因が複雑に絡んで起こりますが、台風接近時に天気痛のリスクが高まりやすい地域であるということが、西日本で天気痛を感じる人の割合が大きい地域がある要因の1つになっている可能性がありそうです。」(大塚気象予報士)

男女とも40代で発症が最多

「天気痛を感じ始めたのは何歳頃ですか?」と質問し、「9歳以下」、「10代」、「20代」、「30代」、「40代」、「50代」、「60代」、「覚えていない」、「天気痛ではない」の9択から選んでもらった。その中で、男女ともに最も多かったのは40代で、全体の2割以上を占めた。40代は仕事や家庭など生活環境の変化が重なりやすく、ストレスや睡眠不足などによって自律神経のバランスが乱れやすい年代でもある。こうした要因に加え、年齢による体質の変化も重なり、天気による体調の変化を自覚し始める人が増えると考えられる。

一方で、女性は男性よりも若い年代から症状を感じ始める傾向が見られた。女性では半数以上が30代までに発症していたのに対し、男性では40代に続いて50代が多くなっており、比較的遅い年代から症状を自覚する人が多い結果となった。女性は思春期や妊娠・出産、更年期など、ライフステージごとにホルモンバランスが大きく変化するため、こうした身体の変化も天気痛の発症時期に影響している可能性がある。

気圧医学の第一人者、佐藤純医師は次のように解説する。

「生物学的に男女には差があり、女性は首が細かったり、女性のほうが感覚が鋭かったり、自律神経が弱いのは間違いありません。つまり、女性のほうが天気痛や気象病になりやすい要素が多いと考えられます。自分の体調不良がひょっとすると天気の影響かもしれないと考えてみることをお勧めします｡正しい治療によって天気の影響をカットすることで、思いのほか体調が良くなった。そんな経験をすることで、悪い方向に向かって回っていた歯車が、いい方向に向かって回り始めます。すると自分のなかで、小さな成功体験が積み重なっていきます。うまくいった経験を繰り返し重ねることで痛みへの認知が変わり、自分の力を発揮して痛みや不調とうまく付き合っていく、そしてゆくゆくは克服する方向へと変わっていけるのです。」(佐藤医師)

3割は梅雨や台風シーズンが特につらいと回答

「天気痛の症状が特につらい時期はいつですか?」という問いに対して、「春」「梅雨」「夏」「台風シーズン」「秋」「冬」「季節の変わり目全般」「1年を通してあまり変わらない」「わからない・天気痛ではない」の中から選択してもらった。最も多かった回答が「1年を通してあまり変わらない」で3割を超え、次いで「季節の変わり目全般」という回答が3割を占める結果となった。季節の変わり目は低気圧と高気圧が交互に通過することによる気圧の変動や寒暖差によって天気痛が悪化しやすくなると考えられる。また、季節別では、「台風シーズン」が16%、「梅雨」が14%という結果だった。急激な気圧低下にさらされる台風接近時や、雨によって湿度が高くなる梅雨の時期に、頭痛やめまい、倦怠感などの天気痛の症状が出やすくなるようだ。一方で、「1年を通してあまり変わらない」と回答した人が最も多かったことから、天気痛は特定の季節だけの症状ではなく、年間を通じて繰り返し現れる慢性的な症状として悩んでいる人も少なくないことがうかがえる。

3割は天気痛が「年々つらくなっている」と実感

「天気痛の症状が年々どのように変化していますか?」という問いに対し、「年々つらくなっている」「変わらない」「年々軽くなっている」「天気痛ではない」から回答してもらった。「変わらない」が65%で最も多くなった。一方、「年々つらくなっている」と回答した人は30%となり、「年々軽くなっている」(5%)を大きく上回った。症状が悪化していると感じる人は、改善を実感している人のおよそ5.5倍にのぼる。多くの人が、以前よりも天気による体調不良を強く感じていることがうかがえる結果となった。

近年は記録的な大雨や猛暑、台風の大型化など、極端な気象現象が増えていることに加え、急激な気圧変化を伴うケースも少なくない。こうした気象条件が、症状を以前より強く感じる要因の一つになっている可能性がある。

女性は月2回以上が半数超、継続的な不調に悩む人も

天気痛の症状が現れる頻度について質問し、「週1回以上」「月2～3回」「月１回以上」「数か月に1回」「年数回」「ほとんどない」「天気痛ではない」の中から最も近いものを選んでもらった。女性では「週1回以上」が25%、「月2～3回」が32%となり、月に2回以上症状を感じる人が半数を超えた。男性でも「月2～3回」が23%で最も多く、「週1回以上」「月1回程度」を合わせると、こちらも半数を超える結果となった。この結果から、天気痛は一時的な体調不良ではなく、男女ともに定期的に繰り返し現れる症状として生活に影響を及ぼしていることがうかがえる。

症状を感じても医療機関の未受診が約7割

「天気痛と診断されたことはありますか?」と質問し、「ある」「ない」「受診したことがない」の中から選択してもらったところ、「診断されたことがある」と回答した人はわずか6%にとどまった。一方で、「受診したことがない」と回答した人は約7割に達しており、多くの人が症状を自覚しながらも医療機関を受診していない実態が明らかになった。今回の調査では約2人に1人が天気痛を自覚、あるいはその可能性を感じていると回答していたが、その多くは正式な診断を受けていないことになる。「病院へ行くほどではない」「何科を受診すればよいかわからない」と感じ、自己判断で様子を見る人も少なくないのかもしれない。

佐藤医師は次のように述べている。

「何科にかかったらいいのか分からないなど、はじめの一歩を踏み出せない人は、まずは、自分の症状を理解してくれる医療機関を見つけることが重要です。天気痛の代表的な症状は頭痛、肩こり、首こりですが、その人が持っている不調に応じて症状はさまざまです。そのため、頭痛外来などの専門の診療科を選んで受診するのは良いと思います。ただし、天気痛はエビデンスがまだ少ない病気です。そのため、残念ながら医師の中にも天気痛に懐疑的な人もいますし、治療経験のある医師は多くありません。場合によっては、｢天気が悪くなると体調が優れない」と相談しても、｢気のせい」と言われてしまう可能性すらあります。私はこの問題を解決するために，天気痛や気象病に理解のあるドクターグループを立ち上げました(臨床気象病研究会)。ホームページからお近くの先生を探してみて受診してください。」(佐藤医師)

症状が出ると4割は1日以上続くと回答

「一度症状が出るとどのくらい継続しますか?」という問いに対して、「数時間以内」「半日程度」「1日程度」「2日以上」「症状で異なる」「わからない・天気痛ではない」の中で選んでもらった。回答を集計すると、「1日以上続く」と回答した人は約4割となった。一方、「数時間で回復する」と答えた人は1割未満にとどまり、多くの人が長時間にわたり不調を感じていることがわかった。年代別では20代・30代で症状が長引く傾向が最も顕著で、「1日以上」と「2日以上」を合わせると約2人に1人が長時間症状に悩まされているようだ。10代でも4割を超えており、若い世代ほど症状が長引きやすい傾向が見られる。

市販薬が最も多い一方、「対処方法が分からない」という声も

「天気痛対策として、最も効果を感じるものは何ですか?」という問いに対し、「市販薬を飲む」「処方薬を飲む」「横になって休む」「ストレッチ・マッサージをする」「入浴する」「カフェインを摂る」「こまめに水分補給をする」「特に対策はしていない・その他」「天気痛ではない」の中から1つ回答してもらった。「天気痛ではない」を除く回答を集計したところ、最も多かった回答は「市販薬」だった。続いて「横になる」、「処方薬」が続き、市販薬と処方薬を合わせると約4割となった。薬による対策を取り入れている人は多く、特に30～50代では半数以上が「薬が効果的」と回答している。仕事や家事などで休みにくい世代ほど、症状を和らげながら日常生活を送るための対策として薬を活用している様子がうかがえる。

一方、「天気痛の症状があっても我慢する理由」を尋ねたところ、「症状が軽いから」が最も多くなった。そのほか、「対処方法が分からない」「薬に頼りたくない」といった回答も目立つ。女性では「薬に頼りたくない」と答えた割合が比較的高く、男性では「対処方法が分からない」と回答した人が多い傾向だった。また、「昔から我慢するものだと思っている」「周囲に理解されにくい」といった回答も一定数あった。

佐藤医師は次のように述べている。

「天気の影響を受ける人は、天気が変化するたびに体調が悪くなるので、どうしても痛み止めに頼ってしまいがちです。しかし、痛み止めを飲み過ぎると薬が効かなくなってくるので、痛みを我慢しないといけない状況になってしまいます。天気痛予報で天気の変化を事前に予想できれば、痛みがひどくならないうちに、効果的に痛み止めを服用できるようになるので、自分の傾向を把握して、タイミング良く服用するようにしましょう。かかりつけ医に相談する際には、天気痛予報で症状記録をつけて、客観的な事実を示しながら相談するとよいでしょう。」(佐藤医師)

半数以上が雨の半日以上前から体調の変化を自覚

「雨が降り始める何時間前頃から不調を感じますか?」と質問し、「1日以上前」「半日ほど前」「数時間前」「雨が降っている間」「雨との関係はない」「わからない・天気痛ではない」の中から選んでもらった。「わからない・天気痛ではない」を除いて集計したところ、「1日以上前」が28%、「半日ほど前」が25%となり、半数以上が雨が降り始める半日以上前から体調の変化を感じていることがわかった。「雨が降ると頭が痛くなる」というイメージを持つ人は少なくない。しかし実際には、雨が降り始めてからではなく、低気圧が近づいて気圧が変化し始めた段階で症状を感じる人が多いことが、今回の調査でも確認された。

男女別では、「1日以上前」と回答した割合は女性が34%、男性は21%となり、女性の方が早い段階で体調の変化を感じる方が大きいことが分かった。

年齢を重ねるほど早い段階で気圧変化を感じる傾向

「低気圧や台風が来る何日前から症状が出ますか?」と質問し、「2日以上前」「1日前」「当日」「前ではなく通過後」「症状は出ない」「その他・天気痛ではない」の中から選択してもらった。「その他・天気痛ではない」を除いた割合を見てみると、「1日前」が39%で最も多く、「2日以上前」が21%となった。約6割の人が、低気圧や台風が接近する前日までに身体の変化を感じていることになる。

年代別では、「2日以上前」と回答した割合は30代以上で2割を超えた一方、10代・20代では1割程度にとどまり、年代が上がるほど早い段階から気圧変化を感じる傾向が見られる。また、「1日前」と「2日以上前」を合わせると、30代以降では過半数に達している。年齢とともに体調の変化を敏感に感じやすくなることに加え、「このくらいの気圧になると体調を崩しやすい」といった経験が積み重なることで、自身の変化に気付きやすくなっている可能性も考えられる。

症状緩和策にかける費用は全国平均1,640円/月

天気痛の症状を和らげるために、毎月どのくらい費用をかけているのか調査した。回答は0円から10,000円まで500円刻みで選択してもらい、お金をかけている人のみを集計したところ、全国平均は月額1,640円となった。都道府県別では、高知県と山形県がともに2,500円で最も高く、次いで群馬県(2,425円)、奈良県(2,375円)、島根県(2,091円)となった。

年代別では、20代が2,725円で最も高く、次いで～10代(2,625円)、50代(1,781円)となっている。若い世代ほど対策費用をかける傾向が見られ、仕事や学校生活への影響を少しでも抑えたいという意識が背景にあると考えられる。男女別では、男性が月平均1,817円、女性が1,771円となり、大きな差は見られなかった。性別を問わず、多くの人が継続的に天気痛対策へ取り組んでいることがわかる。