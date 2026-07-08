たんぼ道は都会ではあまり出会うことがありませんが、田舎に住む人にとっては身近な通り道。しかし、雨の日は少し違った光景が......。
今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、雨の日のたんぼ道で主人公が目にした光景をご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
田舎あるあるクイズ「雨の日のたんぼ道、主人公が見た光景は?」
雨の日、主人公はたんぼ道を歩いていました。
いつもと変わらない道のはずでしたが、ふと周囲を見渡すと、思わず声を上げてしまうような景色が広がっています。
さて、主人公が目にした光景とは何だったのでしょうか?
① まるで生物のオアシスだった
② 見渡す限りカエルだった
③ リアルすぎるかかしと目が合った
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✅雨の日のたんぼ道で主人公が見た光景とは……続きはこちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
雨の日だからこそ出会える田舎の景色
田舎は自然が豊かで、たんぼや用水路など、カエルが暮らしやすい環境が身近にあります。特に雨の日は活動が活発になるため、普段以上に姿を見かけることも珍しくありません。
地元の人にとっては見慣れた光景でも、初めて訪れた人なら思わず足を止めてしまうことも。
▶なお、今回の答えは② 見渡す限りカエルだった でした!
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