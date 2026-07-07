楽天・西武、3回終了時点0-0の投手戦

楽天と西武の試合は、3回を終えて両チーム無得点のまま、緊迫した投手戦が続いている。序盤の3イニングで得点は動かず、互いに譲らない展開で試合は中盤へと進む。

【スタメン】

西武: 1(中)桑原 2(遊)滝澤 3(捕)小島 4(一)ネビン 5(二)石井 6(右)カナリオ 7(指)林安可 8(三)渡部 9(左)蛭間 10(投)平良

楽天: 1(右)中島 2(遊)宗山 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(二)村林 6(一)渡邊佳 7(指)浅村 8(捕)太田 9(三)平良 10(投)荘司

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 73 39 33 1 .542 -
1 巨人 74 39 33 2 .542 -
3 ヤクルト 74 38 35 1 .521 1
4 DeNA 75 30 42 3 .417 9
5 広島 72 28 40 4 .412 9
6 中日 76 29 46 1 .387 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 76 46 29 1 .613 -
2 西武 80 44 33 3 .571 3
3 日本ハム 81 46 35 0 .568 3
4 オリックス 77 39 36 2 .520 7
5 ロッテ 74 36 35 3 .507 8
6 楽天 76 29 46 1 .387 17