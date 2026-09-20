楽天 vs ソフトバンクの試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs ソフトバンク
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク2勝-楽天3勝（9/19 ソフトバンク2-5楽天 (楽天)、8/16 楽天1-6ソフトバンク (ソフトバンク)、8/15 楽天6-4ソフトバンク (楽天)、8/14 楽天5-2ソフトバンク (楽天)、8/2 ソフトバンク10-6楽天 (ソフトバンク)）
  • ソフトバンクスタメン：1(右)柳町　達、2(指)柳田　悠岐、3(捕)山本　祐大、4(三)栗原　陵矢、5(一)山川　穂高、6(二)今宮　健太、7(中)川村　友斗、8(左)緒方　理貢、9(遊)庄子　雄大、10(投)大津　亮介
  • 楽天スタメン：1(中)中島　大輔、2(遊)宗山　塁、3(左)Ｃ・マッカスカー、4(一)YG安田、5(指)辰己　涼介、6(二)村林　一輝、7(右)小郷　裕哉、8(捕)堀内　謙伍、9(三)繁永　晟、10(投)瀧中　瞭太

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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 132 73 58 1 .557 -
2 巨人 134 73 59 2 .553 0
3 DeNA 135 66 66 3 .500 7
4 中日 137 59 76 2 .437 16
5 ヤクルト 133 57 74 2 .435 16
6 広島 131 53 74 4 .417 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 134 84 47 3 .641 -
2 西武 134 74 56 4 .569 9
3 日本ハム 136 74 59 3 .556 11
4 オリックス 136 63 71 2 .470 22
5 ロッテ 129 58 68 3 .460 23
6 楽天 131 52 78 1 .400 31