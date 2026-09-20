楽天 vs ソフトバンクの試合開始前情報
- 対戦カード：楽天 vs ソフトバンク
- 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
- 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク2勝-楽天3勝（9/19 ソフトバンク2-5楽天 (楽天)、8/16 楽天1-6ソフトバンク (ソフトバンク)、8/15 楽天6-4ソフトバンク (楽天)、8/14 楽天5-2ソフトバンク (楽天)、8/2 ソフトバンク10-6楽天 (ソフトバンク)）
- ソフトバンクスタメン：1(右)柳町 達、2(指)柳田 悠岐、3(捕)山本 祐大、4(三)栗原 陵矢、5(一)山川 穂高、6(二)今宮 健太、7(中)川村 友斗、8(左)緒方 理貢、9(遊)庄子 雄大、10(投)大津 亮介
- 楽天スタメン：1(中)中島 大輔、2(遊)宗山 塁、3(左)Ｃ・マッカスカー、4(一)YG安田、5(指)辰己 涼介、6(二)村林 一輝、7(右)小郷 裕哉、8(捕)堀内 謙伍、9(三)繁永 晟、10(投)瀧中 瞭太
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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|132
|73
|58
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|134
|73
|59
|2
|.553
|0
|3
|DeNA
|135
|66
|66
|3
|.500
|7
|4
|中日
|137
|59
|76
|2
|.437
|16
|5
|ヤクルト
|133
|57
|74
|2
|.435
|16
|6
|広島
|131
|53
|74
|4
|.417
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|134
|84
|47
|3
|.641
|-
|2
|西武
|134
|74
|56
|4
|.569
|9
|3
|日本ハム
|136
|74
|59
|3
|.556
|11
|4
|オリックス
|136
|63
|71
|2
|.470
|22
|5
|ロッテ
|129
|58
|68
|3
|.460
|23
|6
|楽天
|131
|52
|78
|1
|.400
|31