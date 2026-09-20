日本ハム vs オリックスの試合開始前情報
- 対戦カード：日本ハム vs オリックス
- 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
- 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス3勝-日本ハム2勝（9/19 オリックス7-4日本ハム (オリックス)、8/16 日本ハム13-7オリックス (日本ハム)、8/15 日本ハム12-4オリックス (日本ハム)、8/14 日本ハム2-6オリックス (オリックス)、7/20 日本ハム0-3オリックス (オリックス)）
- オリックススタメン：1(左)西川 龍馬、2(中)来田 涼斗、3(一)太田 椋、4(指)杉本 裕太郎、5(三)宗 佑磨、6(遊)紅林 弘太郎、7(右)山中 稜真、8(二)野口 智哉、9(捕)堀 柊那、10(投)髙島 泰都
- 日本ハムスタメン：1(左)吉田 賢吾、2(遊)水野 達稀、3(指)柴田 獅子、4(中)野村 佑希、5(右)万波 中正、6(一)清宮 幸太郎、7(三)大塚 瑠晏、8(捕)進藤 勇也、9(二)奈良間 大己、10(投)有原 航平
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|132
|73
|58
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|134
|73
|59
|2
|.553
|0
|3
|DeNA
|135
|66
|66
|3
|.500
|7
|4
|中日
|137
|59
|76
|2
|.437
|16
|5
|ヤクルト
|133
|57
|74
|2
|.435
|16
|6
|広島
|131
|53
|74
|4
|.417
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|134
|84
|47
|3
|.641
|-
|2
|西武
|134
|74
|56
|4
|.569
|9
|3
|日本ハム
|136
|74
|59
|3
|.556
|11
|4
|オリックス
|136
|63
|71
|2
|.470
|22
|5
|ロッテ
|129
|58
|68
|3
|.460
|23
|6
|楽天
|131
|52
|78
|1
|.400
|31