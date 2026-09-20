中日 vs 広島の試合開始前情報

  • 対戦カード：中日 vs 広島
  • 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 広島4勝-中日1勝（9/3 広島5-2中日 (広島)、9/2 広島4-5中日 (中日)、9/1 広島5-1中日 (広島)、8/20 中日1-2広島 (広島)、8/19 中日1-4広島 (広島)）
  • 広島スタメン：1(左)佐藤　啓介、2(二)菊池　涼介、3(中)中村　奨成、4(一)坂倉　将吾、5(三)佐々木　泰、6(右)末包　昇大、7(捕)石原　貴規、8(遊)勝田　成、9(投)森　翔平
  • 中日スタメン：1(二)福永　裕基、2(遊)村松　開人、3(左)細川　成也、4(一)Ｍ・サノー、5(三)石川　昂弥、6(右)花田　旭、7(中)岡林　勇希、8(捕)石伊　雄太、9(投)大野　雄大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 132 73 58 1 .557 -
2 巨人 134 73 59 2 .553 0
3 DeNA 135 66 66 3 .500 7
4 中日 137 59 76 2 .437 16
5 ヤクルト 133 57 74 2 .435 16
6 広島 131 53 74 4 .417 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 134 84 47 3 .641 -
2 西武 134 74 56 4 .569 9
3 日本ハム 136 74 59 3 .556 11
4 オリックス 136 63 71 2 .470 22
5 ロッテ 129 58 68 3 .460 23
6 楽天 131 52 78 1 .400 31