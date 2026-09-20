中日 vs 広島の試合開始前情報
- 対戦カード：中日 vs 広島
- 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
- 過去の対戦成績：過去5試合: 広島4勝-中日1勝（9/3 広島5-2中日 (広島)、9/2 広島4-5中日 (中日)、9/1 広島5-1中日 (広島)、8/20 中日1-2広島 (広島)、8/19 中日1-4広島 (広島)）
- 広島スタメン：1(左)佐藤 啓介、2(二)菊池 涼介、3(中)中村 奨成、4(一)坂倉 将吾、5(三)佐々木 泰、6(右)末包 昇大、7(捕)石原 貴規、8(遊)勝田 成、9(投)森 翔平
- 中日スタメン：1(二)福永 裕基、2(遊)村松 開人、3(左)細川 成也、4(一)Ｍ・サノー、5(三)石川 昂弥、6(右)花田 旭、7(中)岡林 勇希、8(捕)石伊 雄太、9(投)大野 雄大
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|132
|73
|58
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|134
|73
|59
|2
|.553
|0
|3
|DeNA
|135
|66
|66
|3
|.500
|7
|4
|中日
|137
|59
|76
|2
|.437
|16
|5
|ヤクルト
|133
|57
|74
|2
|.435
|16
|6
|広島
|131
|53
|74
|4
|.417
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|134
|84
|47
|3
|.641
|-
|2
|西武
|134
|74
|56
|4
|.569
|9
|3
|日本ハム
|136
|74
|59
|3
|.556
|11
|4
|オリックス
|136
|63
|71
|2
|.470
|22
|5
|ロッテ
|129
|58
|68
|3
|.460
|23
|6
|楽天
|131
|52
|78
|1
|.400
|31