巨人 vs ヤクルトの試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs ヤクルト
- 開催球場：東京ドーム
- 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト5勝-巨人0勝（8/27 ヤクルト9-2巨人 (ヤクルト)、8/26 ヤクルト5-3巨人 (ヤクルト)、8/25 ヤクルト8-6巨人 (ヤクルト)、8/9 巨人3-7ヤクルト (ヤクルト)、8/8 巨人2-8ヤクルト (ヤクルト)）
- ヤクルトスタメン：1(右)増田 珠、2(遊)長岡 秀樹、3(一)Ｊ・オスナ、4(左)Ｄ・サンタナ、5(三)松下 歩叶、6(中)岩田 幸宏、7(二)内山 壮真、8(捕)松本 直樹、9(投)高橋 奎二
- 巨人スタメン：1(左)松本 剛、2(二)吉川 尚輝、3(遊)泉口 友汰、4(一)Ｂ・ダルベック、5(捕)大城 卓三、6(三)坂本 勇人、7(右)平山 功太、8(中)佐々木 俊輔、9(投)小笠原 慎之介
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|132
|73
|58
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|134
|73
|59
|2
|.553
|0
|3
|DeNA
|135
|66
|66
|3
|.500
|7
|4
|中日
|137
|59
|76
|2
|.437
|16
|5
|ヤクルト
|133
|57
|74
|2
|.435
|16
|6
|広島
|131
|53
|74
|4
|.417
|18
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|134
|84
|47
|3
|.641
|-
|2
|西武
|134
|74
|56
|4
|.569
|9
|3
|日本ハム
|136
|74
|59
|3
|.556
|11
|4
|オリックス
|136
|63
|71
|2
|.470
|22
|5
|ロッテ
|129
|58
|68
|3
|.460
|23
|6
|楽天
|131
|52
|78
|1
|.400
|31