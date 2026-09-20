巨人 vs ヤクルトの試合開始前情報

  • 対戦カード：巨人 vs ヤクルト
  • 開催球場：東京ドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト5勝-巨人0勝（8/27 ヤクルト9-2巨人 (ヤクルト)、8/26 ヤクルト5-3巨人 (ヤクルト)、8/25 ヤクルト8-6巨人 (ヤクルト)、8/9 巨人3-7ヤクルト (ヤクルト)、8/8 巨人2-8ヤクルト (ヤクルト)）
  • ヤクルトスタメン：1(右)増田　珠、2(遊)長岡　秀樹、3(一)Ｊ・オスナ、4(左)Ｄ・サンタナ、5(三)松下　歩叶、6(中)岩田　幸宏、7(二)内山　壮真、8(捕)松本　直樹、9(投)高橋　奎二
  • 巨人スタメン：1(左)松本　剛、2(二)吉川　尚輝、3(遊)泉口　友汰、4(一)Ｂ・ダルベック、5(捕)大城　卓三、6(三)坂本　勇人、7(右)平山　功太、8(中)佐々木　俊輔、9(投)小笠原　慎之介

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 132 73 58 1 .557 -
2 巨人 134 73 59 2 .553 0
3 DeNA 135 66 66 3 .500 7
4 中日 137 59 76 2 .437 16
5 ヤクルト 133 57 74 2 .435 16
6 広島 131 53 74 4 .417 18

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 134 84 47 3 .641 -
2 西武 134 74 56 4 .569 9
3 日本ハム 136 74 59 3 .556 11
4 オリックス 136 63 71 2 .470 22
5 ロッテ 129 58 68 3 .460 23
6 楽天 131 52 78 1 .400 31