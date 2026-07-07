アンカー・ジャパンは7月11日、Ankerグループの計14製品を第3弾ラインナップとして全国のセブン-イレブンで順次発売する。

リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載したモバイルバッテリー

今回、セブン-イレブンでの展開ラインナップにAnkerとして初めてモバイルバッテリー2製品「Anker Power Bank(5000mAh, 15W, LFP)」(3,290.10円)および「Anker Power Bank(10000mAh, 30W, LFP)」(4,390.10円)が追加される。

左「Anker Power Bank(10000mAh, 30W, LFP)」(4,390.10円)/右「Anker Power Bank(5000mAh, 15W, LFP)」(3,290.10円)

同製品はバッテリーセルに電池寿命の長さと熱安定性の高さに優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しているだけでなく、Anker独自の多重保護機能を搭載した、安全性が高く安心して使用できることが特徴。同製品をセブン-イレブンにて先行発売する。

幅広い出力のUSB急速充電器

あわせて、USB急速充電器4種類「Anker 523 Charger(Nano 3, 47W)」(3,990.80円)、「Anker 323 Charger(33W)」(2,990.90円)、「Anker Charger(20W, 2-Port) with USB-C & USB-Cケーブル」(1,690.70円)、「Anker Power Drive PD+ 2」(1,590.60円)も発売する。

Anker 523 Charger(Nano 3, 47W)は、USB Power Delivery対応、合計最大47W出力でノートPCも充電可能。

「Anker 523 Charger(Nano 3, 47W)」(3,990.80円)

Anker 323 Charger(33W)は、USB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ搭載。単ポート最大33W出力でスマートフォンを急速充電可能。

「Anker 323 Charger(33W)」(2,990.90円)

Anker Charger(20W, 2-Port)with USB-C & USB-Cケーブルは、単ポート最大20W出力で、iPhoneを急速充電可能。ケーブル付属で、購入後すぐに機器を充電できる。

「Anker Charger(20W, 2-Port) with USB-C & USB-Cケーブル」(1,690.70円)

Anker Power Drive PD+ 2は、USB-Cポートから最大20W出力でスマートフォンに急速充電が可能。

「Anker Power Drive PD+ 2」(1,590.60円)

車での移動中にも充電できるカーチャージャー

車での移動中にも機器を充電できるカーチャージャーも取り揃えた。「Anker Power Drive PD+ 2」(2,490.40円)は、USB-Cポートから最大20W出力でスマートフォンに急速充電が可能。

「Anker Power Drive PD+ 2」(2,490.40円)

「Anker PowerDrive 2 Alloy」(1,300.20円)は、USB-Aポートを2つ搭載し、2台の機器へ同時に充電でき、使用時に周囲に干渉しにくい小型設計。

「Anker PowerDrive 2 Alloy」(1,300.20円)

様々な組み合わせのケーブルも

このほか、USB-C、USB-A、Lightning端子といった様々な組み合わせのケーブルも発売する。

「Anker 322 USB-C & USB-A ケーブル 0.9m(USB2.0対応)」(990円)は、USB-IF認証を取得し、12,000回の折り曲げテストもクリアする高耐久モデル。

「Anker 322 USB-C & USB-A ケーブル 0.9m(USB2.0対応)」(990円)

「Anker 322 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル」(0.9m 890.90円/1.8m 1,090.10円)は、ナイロン製で耐久性が高く、USB Power Delivery対応のUSB-C端子を採用したケーブル。外出先でもスッキリと使える0.9mと、デスクや寝室でも使いやすい1.8mの2つの長さを用意。

「Anker 322 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル」(0.9m 890.90円/1.8m 1,090.10円)

「Anker PowerLine II ライトニングケーブル」(1,496円)は、Apple MFi認証を取得したLightning端子を採用したケーブル。

「Anker PowerLine II ライトニングケーブル」(1,496円)

「Anker 322 高耐久ナイロン USB-C & Lightning ケーブル 0.9m」(2,190.10円)は、Apple MFi認証を取得したLightning端子を採用したケーブル。

「Anker 322 高耐久ナイロン USB-C & Lightning ケーブル 0.9m」(2,190.10円)

「Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル 0.9m」(2,290.20円)は、1本でMicro USB、Lightning、USB-Cの3つの端子を使用できるケーブル。