CHINTAIは2月25日、「賃貸で人気の街ランキング 2026」首都圏版を発表した。調査は2025年1月1日～12月31日、「CHINTAI ネット」に掲載された首都圏の賃貸物件のうち、問合せの多かった駅を集計しランキング化した。

"都心まで行ける現実的エリア"が支持を集める

「新小岩」(1位)、「葛西」(4位)、「綾瀬」(9位)など、都心へアクセスしやすく、かつ比較的家賃を抑えやすいエリアが上位にランクインする結果となった。

いずれも東京駅・大手町駅といった都心主要エリアへ乗り換えなしでアクセスできる立地にあり、通勤・通学の利便性に加え、駅周辺に商業施設や生活インフラが集積。日常生活が駅周辺で完結しやすい点が支持を集めたと考えられる。「都心に近づきたいが、家賃は現実的に抑えたい」というユーザーの意識が、今回のランキング全体に色濃く表れた結果といえる。

JR中央線沿線が上位を席巻

「高円寺」(5位・+34)、「中野」(8位・+27)、「阿佐ケ谷」(11位・+31)、「荻窪」(12位・+11)、「八王子」(14位・+7)、「武蔵境」(17位・+14)、と、JR中央線沿線が軒並み大幅ランクアップした。

駅前の生活利便性に加え、新宿・東京方面へのアクセスの良さや、本数の多さによる移動のしやすさも支持を集めた要因と考えられる。また、駅ごとに異なる街の個性や落ち着いた住環境も相まって、沿線全体としての人気の高さがうかがえる結果となった。

神奈川・千葉の主要ターミナル駅が順位上げる

「本厚木」(同率1位・+4)、「川崎」(20位・+15)、「千葉」(14位・+17)など、神奈川・千葉の主要ターミナル駅がそろって順位を上げる結果となった。これらの駅はいずれも商業施設が集積し、駅周辺で日常生活が完結しやすい環境が整っている。加えて、都心へのアクセスも確保されており、テレワークと通勤を組み合わせたハイブリッドな働き方にも対応しやすい点が特徴だ。「多少都心から離れても、生活のしやすさを重視したい」という層の支持が集まった結果と考えられる。

上位にランクインした街の特徴

JR総武線の快速停車駅で、東京駅まで約15分と都心へのアクセスに優れた「新小岩」が、2026年度ランキングで1位となった。都心・千葉方面の双方へ直通で移動できる利便性が高く評価されている。駅周辺には「新小岩ルミエール商店街」をはじめ、スーパーや飲食店が充実。2023年には駅直結の「シャポー新小岩」も開業し、日常の利便性が向上した。加えて、南口エリアでは再開発も進行中。23区内で比較的手頃な家賃水準と、今後の街の発展への期待が支持を集めている。

小田急小田原線の急行・快速急行が停車し、新宿へ乗り換えなしでアクセスできる「本厚木」も、新小岩と同率1位となった。駅周辺には「本厚木ミロード」や「アミューあつぎ」などの商業施設がそろい、買い物や外食、映画鑑賞まで身近で完結しやすい環境が魅力。2027年度には図書館や子ども向け施設などを備えた複合公共施設「あつめき」の開業も予定されており、生活利便性と将来性を兼ね備えた街として支持を集めた。

東京メトロ東西線沿線で、日本橋まで約15分、大手町まで約17分と都心へのアクセスに優れた「浦安」が3位となった。主要エリアへ乗り換えなしで移動でき、通勤・通学時間を抑えやすい点が評価されている。駅周辺にはスーパーや飲食店、医療機関などが徒歩圏内にそろい、生活動線がコンパクトなのも特徴。2025年には駅高架下に商業施設「M'av浦安」が開業し、2026年度には西口側のリニューアルも予定されるなど、利便性向上への期待も高まっている。

都県別ランキング

東京都は、JR総武線沿線の「新小岩」が1位となり、東京メトロ東西線の「葛西」やJR中央線沿線の「高円寺」「中野」など、都心アクセスに優れたエリアが上位に入った。

神奈川県では、小田急小田原線の主要駅「本厚木」がトップに立ち、JR京浜東北線の「川崎」や横浜市営地下鉄グリーンラインの「日吉」などが続いた。

埼玉県では、JR京浜東北線沿線の「蕨」「西川口」をはじめ、東武伊勢崎線沿線の「草加」など、都内通勤を見据えたエリアが上位を占めた。

千葉県は、東京メトロ東西線沿線の「浦安」を中心に、JR総武線沿線の「千葉」「本八幡」など、都心直結路線沿いの街が多くランクインしている。

茨城県では、「水戸」を筆頭に、「つくば」「研究学園」などつくばエリアの駅が上位に入り、県内の中核都市や研究学園都市周辺の利便性の高いエリアが注目された。

栃木県は、「宇都宮」や「小山」といった主要都市の駅を中心にランクインし、県内の生活拠点となるエリアへの関心の高さがうかがえる。

群馬県では、「高崎」を軸に、「倉賀野」「高崎問屋町」など近接エリアも名を連ね、県内交通の要所である高崎周辺の人気が目立つ結果となった。