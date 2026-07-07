シェイクは2026年7月3日、「2026年度新入社員意識調査」の結果を発表した。本調査は2026年4月2日～28日、2026年度新入社員2,343人(一部設問は2,186人)を対象にアンケートで実施された。

会社選びは「社員の人柄」を重視

「入社を決める際に重視したポイント」を尋ねたところ、「社員の人柄」が48.3%で最も多かった。続いて、「給与・評価制度」が27.1%となり、人間関係と評価制度を重視する傾向がみられた。

入社を決める際に重視したポイント

上司・先輩には多様な支援を期待

「上司・先輩に期待すること」では、2018年度と比べて、ほとんどの項目で「かなり当てはまる」と回答した割合が増加した。同社は、新入社員が上司や先輩に対して多様な関わりや支援を求める傾向が強まっていると分析した。

強みは「信頼関係構築」、弱みは「ストレスマネジメント」

自身の得意なこと・強みでは、「他者の思いや考えを理解し、信頼関係を築くこと」が52.4%で最多となり、3年連続で50%を超えた。

一方、苦手なこと・弱みでは、「ストレスがかかる状況であっても、冷静に物事に取り組むこと」が44.6%で最も多かった。

評価してほしいのは「前向きさ」や「主体性」

「入社後3カ月で職場に評価してもらいたい行動や姿勢」では、「前向きに仕事に取り組む」が58.7%で最多となった。続いて、「周囲からのアドバイスを素直に受け入れる」が46.4%、「主体的に行動する」が44.0%だった。また、「周囲が重視すると思う行動や姿勢」でも、「前向きに仕事に取り組む」が58.6%で最も多く、「主体的に行動する」が53.8%、「周囲からのアドバイスを素直に受け入れる」が49.9%となった。

入社後3カ月に評価してもらいたい行動や姿勢

73.7%が「今の会社で長く働きたい」

現在所属している会社で長く働く意向については、「今の会社で長く働き続けるつもりだ」が73.7%だった。

現在所属している会社で長く働く意向

組織への受容感が定着のカギ

同社は今回の調査について、新入社員は良好な人間関係を重視し、現在の会社で長く働きたい意向を持っていると考察している。

また、組織になじみ長く働くためには、自分が組織に受け入れられ、必要とされていると感じることが重要だと指摘。特に成果が出る前の配属直後は、仕事へのスタンスを評価されていると実感できることが、組織への受容感につながるとしている。