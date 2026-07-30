リーディングマークは7月29日、「2028年卒 夏期 統合版/就職人気企業ランキング」を発表した。調査は2026年04月～07月、2028年卒予定の旧帝大早慶層(東京大学、一橋大学、東京科学大学、早稲田大学、慶應義塾大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、北海道大学、東北大学、名古屋大学、九州大学)2,069名を対象に、同社主催の合同説明会およびインターネットで行われた。

前年同様TOP5は総合商社が独占

2028年卒 夏期 人気企業ランキング ※2027卒夏調査との比較(↑↓は順位変動)

2028年卒 夏期 人気企業ランキング ※2027卒夏調査との比較(↑↓は順位変動)

28卒夏期の総合ランキングでは、1位 三菱商事(1位→1位 / 21.17%)、2位 伊藤忠商事(3位→2位 / 19.09%)、3位 三井物産(2位→3位 / 17.11%)、4位 住友商事(4位→4位 / 13.05%)、5位 丸紅(5位→5位 / 12.90%)と、前年と同じ5社がトップ5となった。

伊藤忠商事と三井物産の順位が入れ替わったほか、豊田通商(41位→21位)、双日(37位→22位)、兼松(52位→37位)も順位を上げた。

また、6位に「三菱地所」(昨年8位)、8位に「三井不動産」(昨年7位)がランクインするなど総合デベロッパーの人気も根強く、10位には「三菱UFJ銀行」(昨年13位)がトップ10入りを果たした。

一方で、近年就活市場を牽引してきた「コンサルティング・シンクタンク」については、大幅にシェアを落とした。 野村総合研究所(9位→11位)、PwCコンサルティング(16位→24位)、アクセンチュア(19位→29位)といった人気企業が揃って得票割合を落としている。

志望する業界は「総合商社」が圧倒的首位

志望業界

志望する業界については、「総合商社」が35.1%(前年35.4%)で圧倒的な1位となった。続いて「コンサルティング・シンクタンク」が19.4%で2位につけているが、前年(23.0%)と比較するとやや落ち着きを見せている。3位は「食品」(16.5%)、4位は「不動産」(15.7%)と続いている。

得票率の上昇幅が大きい業界は、不動産(13.0%→15.7%、+2.7pt)、信託銀行・アセットマネジメント・地銀等が含まれる地銀・その他金融(6.0%→7.7%、+1.7pt)、電力(6.8%→8.4%、+1.6pt)、政府系金融(6.2%→7.5%、+1.3pt)だった。

反対に下落幅が大きい業界は、コンサルティング・シンクタンク(23.0%→19.4%、-3.6pt)、IT(14.7%→12.5%、-2.2pt)、電子・電気機器(13.1%→11.2%、-1.9pt)となった。

30歳時点での希望年収は平均946万円に上昇

30歳時点の希望年収

学生の30歳時点における希望年収は平均946万円となり、前年(895万円)から51万円増加した。1,000万円以上を希望する学生の割合は43.3%となり、前年(38.8%)から4.5pt増加した。

キャリアゴールは「安定」へ

キャリアゴールとして「安定の実現」を選択した学生の割合は、前年41.7%から今年44.2%(+2.5pt)に上昇し、最も多く選ばれるキャリアゴールとなった。反対に「ワークライフバランス」は前年46.3%から今年40.5%(-5.8pt)へと低下している。

企業の魅力要因 トップ10(全40項目より選択)

就職先企業に求める魅力(トップ10)では、1位は不動の「将来的な高所得の見通し」となった一方で、前年6位だった「企業の強い社会的責任感(企業の評判とイメージ)」が2位へと急上昇した。