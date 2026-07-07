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4番 Ｊ・エンカーナシオン ピッチャーゴロ 3アウト
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3番 佐野 恵太 ショートゴロ 2アウト
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中0-1Ｄ
2番 牧 秀悟 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 中 0-1 Ｄ
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1番 勝又 温史 ショートゴロ 1アウト
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9番 加藤 匠馬 サードゴロ 3アウト
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8番 Ｋ・マラー ファーストゴロ 2アウト
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7番 Ｊ・ボスラー ライトフライ 1アウト
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9番 石田 裕太郎 空振り三振 3アウト
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8番 宮下 朝陽 ファーストファウルフライ 2アウト
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7番 梶原 昂希 ライトヒット ランナー：1塁
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6番 松尾 汐恩 空振り三振 1アウト
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6番 石川 昂弥 空振り三振 3アウト
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5番 Ｍ・サノー 空振り三振 2アウト
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4番 細川 成也 セカンドライナー 1アウト
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5番 筒香 嘉智 レフトフライ 3アウト
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4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトヒット ランナー：1、2塁
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3番 佐野 恵太 センターヒット ランナー：1塁
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2番 牧 秀悟 ライトフライ 2アウト
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1番 勝又 温史 空振り三振 1アウト
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3番 板山 祐太郎 サードゴロ 3アウト
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2番 村松 開人 空振り三振 2アウト
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1番 岡林 勇希 ファーストゴロ 1アウト
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