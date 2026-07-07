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2026.07.07 18:15 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 0 0 0 0 0
ＤｅＮＡ 0 0 1 1 4 0
  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    中0-1Ｄ

    2番 牧 秀悟 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 中 0-1 Ｄ

  • OUT

    1番 勝又 温史 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 加藤 匠馬 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 Ｋ・マラー ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 Ｊ・ボスラー ライトフライ 1アウト

  • OUT

    9番 石田 裕太郎 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 宮下 朝陽 ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    7番 梶原 昂希 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 石川 昂弥 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 Ｍ・サノー 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    5番 筒香 嘉智 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 佐野 恵太 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 勝又 温史 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 板山 祐太郎 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 岡林 勇希 ファーストゴロ 1アウト

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