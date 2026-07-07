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2026.07.07 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 3 0 0 3 4 0
広島 0 0 0 0 1 0

  • OUT

    7番 石井 巧 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 赤羽 由紘 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 名原 典彦 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 岡本 駿 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 石原 貴規 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｄ・サンタナ レフトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 内山 壮真 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 センターフライ 1アウト

  • OUT

    7番 佐々木 泰 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 小園 海斗 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 モンテル セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー古賀 優大 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    9番 山野 太一 スリーバント失敗 2アウト

  • OUT

    ヤ3-0広

    8番 古賀 優大 センターヒット ヤクルト得点！ ヤ 3-0 広 ランナー：1塁

  • OUT

    7番 石井 巧 ショートゴロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    ヤ2-0広

    6番 岩田 幸宏 センターヒット ヤクルト得点！ ヤ 2-0 広 ランナー：1塁

  • OUT

    5番 赤羽 由紘 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    4番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｓ・ファビアン セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 名原 典彦 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 内山 壮真 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 モンテル 空振り三振 1アウト

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