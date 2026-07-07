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7番 石井 巧 空振り三振 2アウト
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6番 岩田 幸宏 セカンドヒット ランナー：1塁
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5番 赤羽 由紘 レフトフライ 1アウト
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1番 名原 典彦 ファーストゴロ 3アウト
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9番 岡本 駿 ショートゴロ 2アウト
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8番 石原 貴規 ライトフライ 1アウト
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4番 Ｄ・サンタナ レフトフライ 3アウト
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3番 内山 壮真 見逃し三振 2アウト
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2番 長岡 秀樹 センターフライ 1アウト
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7番 佐々木 泰 ショートゴロ 3アウト
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6番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 2アウト
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5番 小園 海斗 ショートフライ 1アウト
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4番 坂倉 将吾 デッドボール ランナー：1塁
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1番 モンテル セカンドフライ 3アウト
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1塁ランナー古賀 優大 盗塁成功 ランナー：2塁
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9番 山野 太一 スリーバント失敗 2アウト
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ヤ3-0広
8番 古賀 優大 センターヒット ヤクルト得点！ ヤ 3-0 広 ランナー：1塁
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7番 石井 巧 ショートゴロ 1アウト ランナー：3塁
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1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁
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ヤ2-0広
6番 岩田 幸宏 センターヒット ヤクルト得点！ ヤ 2-0 広 ランナー：1塁
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5番 赤羽 由紘 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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4番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1塁
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3番 Ｓ・ファビアン セカンドダブルプレイ 3アウト
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2番 菊池 涼介 ショートヒット ランナー：1塁
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1番 名原 典彦 セカンドゴロ 1アウト
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3番 内山 壮真 セカンドフライ 3アウト
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2番 長岡 秀樹 レフトフライ 2アウト
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1番 モンテル 空振り三振 1アウト
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