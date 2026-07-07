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4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
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3番 森下 翔太 サードフライ 2アウト
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2番 中野 拓夢 ショートゴロ 1アウト
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2番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 3アウト
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1番 松本 剛 サードヒット ランナー：1塁
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9番 戸郷 翔征 空振り三振 2アウト
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8番 笹原 操希 空振り三振 1アウト
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1番 髙寺 望夢 セカンドゴロ 3アウト
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9番 髙橋 遥人 センターフライ 2アウト
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8番 梅野 隆太郎 空振り三振 1アウト
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7番 Ｊ・ティマ 空振り三振 3アウト
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6番 大城 卓三 見逃し三振 2アウト
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5番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1塁
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4番 Ｂ・ダルベック ライトファウルフライ 1アウト
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7番 木浪 聖也 センターフライ 3アウト
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6番 前川 右京 ファーストフライ 2アウト
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5番 大山 悠輔 レフトフライ 1アウト
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3番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 3アウト
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2塁ランナー浦田 俊輔 盗塁失敗 2アウト
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2番 浦田 俊輔 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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1番 松本 剛 セカンドフライ 1アウト
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4番 佐藤 輝明 セカンドゴロ 3アウト
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3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1塁
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2番 中野 拓夢 ライトフライ 2アウト
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1番 髙寺 望夢 センターフライ 1アウト
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