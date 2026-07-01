ローソンは6月30日より、「スープ激うま!」シリーズ初の冷凍食品「スープ激うま!特濃豚骨 ラーメン」と、“たれ”のおいしさにこだわった「たれ激うま!油そば 旨辛オイル付き」を、全国の「ローソン」にて販売している。

「スープ激うま!」シリーズは、スープの美味しさにこだわりながらも具材を無くすことでお手頃価格(同社カップラーメン平均価格以下)を実現したカップラーメンシリーズ。2024年10月に販売を開始し、シリーズ累計販売数450万食を突破（2026年4月時点）したローソンオリジナルのカップ麺シリーズだ。

そんな「スープ激うま!」シリーズから、初となる冷凍食品「スープ激うま!特濃豚骨 ラーメン」が登場。クリーミーな豚骨エキスやポークオイルなど計11種類のポーク原料を使用しており、じっくり豚骨を炊き出したようなこってり濃厚なスープに仕上げられている。水を注いで電子レンジで加熱するだけの手軽さで、水の量によってスープの濃さを調整することができる。価格は297円。

また、「スープ激うま!」シリーズと同じコンセプトで“たれ”のおいしさにこだわった、「たれ激うま!油そば 旨辛オイル付き」も新たに発売。醤油ベースのたれに、ニンニク、豚・チキンエキス、メンマの旨みが加わり、噛み応え抜群の太麺にたれがよく絡む油そばとなっている。仕上げに別添の旨辛オイルをかけることで、唐辛子を油で炒めたような香ばしい香りと、やみつきになる辛味も楽しむことができる。価格はこちらも297円。