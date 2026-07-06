ナビットは2026年7月3日、「七夕について」の調査結果を発表した。調査は2026年5月、20代～80代の男女1,000人を対象にWebで実施した。

七夕について

自宅で七夕をしたことがある人は約半数

「自宅で七夕をしたことはありますか?」と尋ねたところ、「はい」は50.1%、「いいえ」は35.3%だった。約半数が自宅で七夕を楽しんだ経験があることが分かった。

今年、七夕の予定がある人は6.4%

「今年は七夕に関連した予定はありますか?」との質問では、「ある」は6.4%、「ない」は81.2%だった。今年は七夕に関連した予定がない人が大半を占めた。

七夕でしたことは「短冊を飾る」が最多

七夕にしたことがあることを複数回答で尋ねたところ、「短冊を飾る」が588人で最も多かった。続いて「笹飾りを作る」が275人、「星空を見る」が237人となった。

七夕にしたことがあるもの

短冊の願いごとは「健康」が最多

短冊に書く願いごとを複数回答で聞いたところ、「健康」が517人で最多となった。次いで「夢」が238人、「安全」が230人だった。

七夕は「織姫と彦星」「願いごと」のイメージが定着

自由回答では、「織姫と彦星」「天の川」「願いごと」を思い浮かべるという声が多く寄せられた。一方で、自宅では大きなイベントとしてではなく、食事や短冊で季節感を楽しむという回答もみられた。また、地域によって七夕の日付が異なることや、梅雨の時期と重なるため雨をイメージするという意見も寄せられた。

七夕は願いを込めて季節を楽しむ行事

調査結果について同社は、七夕は時代とともに形が変化してきたものの、「願いを込める」という文化は現在も受け継がれていると考察している。短冊に願いごとを書いたり、夜空を見上げたりすることで、季節の移ろいや昔から続く文化を身近に感じる機会になるとしている。