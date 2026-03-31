ナビットはこのほど、エイプリルフールについての調査結果を発表した。調査は2026年2月、20代～80代の男女1,000人を対象にインターネットで行われた。

エイプリルフールについての調査

エイプリルフールとは?

エイプリルフールとは、4月1日には嘘をついてもよいとする風習のこと。April Foolは英語で「騙された人」という意味がある。

エイプリルフールがいつ始まったのかについては、詳しくわかっていない。いくつか由来があるようだが、フランスでは昔、3月25日を新年として4月1日までお祝いをしていた。そんな中、フランス国王が1月1日を新年に変更し、反発した人が4月1日を「ウソの新年」としてお祝いし続けるようになったのが由来だとする説がある。

なお、フランスでは「ポワソン ダブリル(4月の魚)」と言って、魚を模したお菓子や、紙で作った魚を背中に貼るいたずらを楽しむ風習もある。

今年のエイプリルフールに嘘をつく予定の人は、1割以下

「今年のエイプリルフールは、嘘をつきますか?」という質問については、「嘘をつく予定」が4.2%、「嘘をつかない予定」が76.7%という結果になった。

嘘をつく相手は、「友人」

「誰に嘘をつく予定ですか?」という質問を複数回答可で行ったところ、「友人」が20人、「同僚、職場の人」「SNS(フォロワー)」が8人という結果になり、「嘘をつかない」が801人と最も多い回答となった。

嘘をついたり、嘘をつかれたことはある?

「今までのエイプリルフールに嘘をついたり、嘘をつかれたことはありますか?」という質問を複数回答可で行ったところ、「嘘をつかれたことがある」は411人、「嘘をついたことがある」が304人という結果になった。嘘をついたりつかれたりしたことがある人は一定数いるようだ。

嘘をついていいのは午前中のみって知っている?

「イギリスでは、嘘をついていいのは午前中のみという習慣があることを知っていますか?」という質問については、「知っている」が19.4%、「知らない」が80.6%という結果になった。

エイプリルフールの思い出

「エイプリルフールに関連して思い出や意見があれば教えてください」という質問をフリー回答で実施したところ、「友達(部下)が 退職届らしきものを 持ってきて ドキドキしながら見たら、なかには『今日はエイプリルフールです』と書いてあったこと」「友人が恋人と結婚すると聞いて、本当に嬉しかったのにエイプリルフールでがっかりした」「中学生ごろに友人同士で嘘をつくと言う習慣をやっている人がいたけれど、そんな罪のある嘘ではなかったので許せた。嘘の内容にもよると思う」といった様々な回答が寄せられた。