ナビットは、20～80代の男女1,000人を対象に実施した「風邪について」の調査結果を、2026年2月13日に発表した。本調査は2025年12月、Webにて行われたもの。

風邪の流行実感はある?

風邪の流行実感

「流行っていると感じる」(45.0%)、「少し流行っていると感じる」(32.4%)となり、合計で「流行っていると感じる」(77.4%)となった。

風邪を引きやすいタイミングはいつ?

風邪を引きやすいタイミング

複数回答で聞いたところ、「疲労が溜まっている時」が687人、「寒暖差が大きい日」が650人、「睡眠不足の時」が445人の順となった。

風邪症状で最も辛いと感じることは?

風邪症状で最も辛いと感じること

「のどの痛み」(27.2%)が最多、「発熱」(18.3%)、「咳」(17.7%)と続いた。

自身がしている風邪予防は?

自身がしている風邪予防は

フリー回答では「免疫を上げるために昆布やもずく等でフコイダンを摂るように心掛けている」「毎日決まった時間に起きる 9時以降は食べない」「買ってきたものをしまうまえに拭く」などの声があがった。「睡眠をとる」「体を冷やさない 温める」「マスクをする」「バランスの良い食事」といった基本的な対策も多くみられた。

風邪を引いた場合の対処

風邪の症状は一般的に7日から10日間続くとされ、特効薬はないという。対処のポイントは免疫力にある。

免疫力アップのコツは「睡眠・休養」「体を温める」「栄養を十分に摂る」の3点。ビタミンCやビタミンD、亜鉛などを意識し、いちごやみかん、卵や豆腐などを取り入れることが挙げられている。