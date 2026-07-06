BACONは8月21日～9月13日、人気の猫クリエイターが集結する合同写真展＆物販展「ねこ休み展 夏 2026」夏の本祭を、東京・浅草橋のTODAYS GALLERY STUDIO.にて開催する(休館日は毎週月曜日)。

同展では、展示作品を新作中心に一新し、X(旧Twitter)やInstagramで多くのフォロワーを持つスター猫「うにちゃん(@unicouniuni3)」「むぎめし家(@mugimeshi323)」「ぐっぴー(@gupitaro)」らの最新作を披露する。

新たなスター猫もデビュー。紙袋を着こなす姿が話題の「じんぱち(@jinpachi_neko)」や、愛らしい短足が特徴の「まる(@marumaru06260908)」も初登場する。

会場内では"夏本祭ならでは"の楽しみとして、人気クリエイターによる2つの特別POP UP EVENTを開催する。特設ブースでは、ハンドメイドで制作する陶器作品が人気の「にゃん家の団欒(@nyan__q)」のPOP UP EVENTが登場する。

人気クリエイター「Cats in the room.(@mimumoco)」による特別POP UP EVENTも開催。過去最大規模となるアーカイブの人気作品から新作まで、約100種類のポストカードを用意する。

来場者特典としてオリジナルポストカードを数量限定で用意する。会場内で撮影した写真に指定のハッシュタグを付けてSNSへ投稿すると、シークレットデザインを含む限定ステッカーをプレゼントする。

夏本祭だけのオリジナル特典

入場料は700円(3歳以下は無料)。