パナソニックは2026年7月1日、エアコンの使用と室温および消費電力量に関する実験結果を発表した。調査は2025年7月～9月の熱帯夜データおよび実験環境室での検証をもとに、切タイマーとつけっぱなし運転の違いを比較したもの。

切タイマーは明け方31℃超え、つけっぱなしは26～27℃維持

環境試験室(6畳)にて、外気温や日射を再現し、センサー140個で室内空間の温度を計測した。さらに人一人分の熱源を設置し、実際の睡眠環境を想定して検証した。

その結果、つけっぱなし運転では8時間後も26～27℃を維持した一方、3時間切タイマーでは停止後に室温が上昇し、8時間後には31.2℃に到達した。明け方には快適な環境との差が大きくなり、睡眠環境に影響が出る可能性が示された。

「切タイマー」と「つけっぱなし」比較 3時間経過

「切タイマー」と「つけっぱなし」比較 3時間30分経過

「切タイマー」と「つけっぱなし」比較 8時間経過

つけっぱなし運転は切タイマーより15.2円高い結果に

電気代の比較では、つけっぱなしが26.7円、切タイマーが11.5円となり、差は15.2円だった。電力消費量はそれぞれ862.5Whと372.1Whで、想定されるコスト差は小さい水準にとどまる。

夜間は日中より電気代が約26円安い結果に

日中に8時間運転した場合の電気代は52.7円で、夜間の26.7円と比較すると約26円の差があった。これは外気温の違いや日射の有無が影響しており、夜間の方が冷房負荷が低く、消費電力が抑えられるためとされる。

室内温度と外気温の差

専門家が解説する中途覚醒とエアコン運転の関係

和洋女子大学の水野一枝教授は、中途覚醒は体温調節が睡眠より優先される状態で起きると説明する。快適な睡眠の上限は28℃とされ、暑さや不快感がある場合はエアコンを一晩中使用することが推奨されるという。

また、切タイマー運転では暑さで目が覚める可能性があり、結果的に睡眠の質を下げる場合があると指摘している。

快眠のためのエアコン活用法を紹介

パナソニックのエアーマイスターは、夏の睡眠環境を安定させるためには、温度や湿度の管理だけでなく、エアコンの使い方そのものが重要だとしている。

就寝前の準備としては、寝室に入る約30分前にエアコンを運転開始し、風を天井方向へ向けて室内全体を均一に冷やしておくことが推奨されている。あらかじめ室温を安定させておくことで、入眠時の不快感を軽減できるという。

寝室に入る約30分前にエアコンを運転開始

また、エアコン単体での使用だけでなく、扇風機を併用する方法も有効とされる。冷房の設定温度を下げすぎずに、扇風機で空気を循環させることで、体感温度を下げながら効率的に快適な睡眠環境を維持できるとしている。

扇風機を併用する方法

これらにより、室温と湿度を安定させ、睡眠の質向上が期待できるとしている。

エオリアに搭載された機能で快適性を向上

パナソニックのエアコン「エオリア」には、自動でフィルター掃除を行う機能や快適除湿モードが搭載されている。フィルターお掃除ロボットは累積24時間運転で自動清掃を開始し、ダスト排出まで行う仕様となっている。快適除湿モードでは、室温と湿度をチェックしながらサラッとした環境を維持する。

今回の実験では、切タイマーよりもつけっぱなし運転の方が室温を安定させる一方、電気代差は15.2円にとどまることが示された。睡眠環境とコストのバランスを考える上で、エアコンの使い方が重要であることが示唆される結果となった。