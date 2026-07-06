ジョルダンは6月29日、野岩鉄道が発売する「野岩・会津全線フリーきっぷ」「湯西川温泉 平家の里めぐりきっぷ」「野岩鉄道 会津鬼怒川線フリーきっぷ」のモバイルチケットを販売開始した。

3つのチケットは、ジョルダンの経路検索サービス「乗換案内」アプリ内で購入し、スマートフォン画面の提示でそのまま利用できるデジタルチケットサービス。インバウンド対策として日本語と英語の2言語に対応している。

「野岩・会津全線フリーきっぷ」(大人4,820円／小児2,420円)は、野岩鉄道会津鬼怒川線(新藤原～会津高原尾瀬口)と会津鉄道線(会津高原尾瀬口～西若松)が2日間乗り降り自由になるチケット。

「湯西川温泉 平家の里めぐりきっぷ」(大人2,900円／小児1,450円)は、新藤原～湯西川温泉間の往復乗車券、湯西川温泉駅～湯西川温泉間の日光交通路線バス2日間フリー乗車券、および「平家の里」入園券がセットになった周遊きっぷ。

「野岩鉄道 会津鬼怒川線フリーきっぷ」(大人2,100円／小児1,060円)は、野岩鉄道会津鬼怒川線全線が1日乗り降り自由になるきっぷ。川治温泉の「薬師の湯」や「道の駅 湯西川」などで利用できるお得な割引・特典サービスが多数付帯している。