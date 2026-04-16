ジョルダンと養老鉄道は4月9日、「養老鉄道1日フリーきっぷ」と「養老鉄道 通勤定期券」をモバイルチケットの販売を開始した。

養老鉄道

「養老鉄道1日フリーきっぷ」(大人 1,500円、小児 750円)は、養老線全線が1日乗り放題となるお得なきっぷ。また、新たに1カ月の通勤定期券もモバイルで購入できるようになった。

「養老鉄道1日フリーきっぷ」リーフレット 表面

これまで主要駅の窓口などに限定されていた販売場所が、ジョルダンの「乗換案内」アプリへと拡大した。スマートフォンからいつでも購入・利用が可能になる。