深作農園(茨城県鉾田市）は6月下旬から、メロンシーズンおよび御中元シーズンに向け、メロンの最新選果機器の導入や詰め放題などの新サービス、新商品の展開をスタートした。

完熟メロンを詰め放題イベント

同農園では、オリジナルブランドメロンである「メロディーグリーン」、茨城県オリジナル品種「イバラキング」、夏～秋の「アールスメロン」などを生産している。今夏より、独自農園としては初となる最新鋭の光センサー選果機器を導入。これにより「糖度18度以上」を保証する超高品質な美品メロンを選出し、贈答用「姫君メロン」として提供することが可能となった。

直売所内コーナーでは、完熟の食べ頃メロンを収穫気分で楽しめる「メロン狩り気分のメロン詰め放題」を週末の10時～15時に限定開催。直売所では、御中元シーズンに向け、贈答用のメロンを7月中旬頃まで豊富に用意する。

手軽にメロンデザートを味わえるテイクアウト専門コーナー「深作農園スイーツスタンド」もオープンした。農園カフェ「ル・フカサク」で人気の「メロンパン」「メロンソフト」「メロンのシフォンケーキ」「カットメロン」などをテイクアウトで販売する。

敷地内の農園カフェ「ル・フカサク」では、深作農園のメロンを贅沢に半玉楽しめる「スペシャルメロンパフェ」を販売。新メニュー「ふわとろふかさくチーズケーキ」は冷凍の生チーズケーキでギフトにも最適とのこと。

スペシャルメロンパフェ

直売所の店頭にてメロンを購入した人を対象に、自社製造の人気焼き菓子「メロンバウム(SまたはMサイズ)」を1点につき100円引きでお得に購入できるクーポンをプレゼントする。