グローブライドが展開するゴルフブランド「オノフ」は6月25日から、「2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN」を公式のオンラインショップ2店舗にて開始した。8月16日まで実施する。

2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN

同キャンペーンでは、期間中に対象店舗でオノフの対象商品(ゴルフクラブ、クラブパーツ、イクイップメント、ウェア)を規定の金額以上購入した人を対象に、先着で「CLUB ONOFF オリジナルグッズ」をプレゼントする。

「CLUB ONOFF ONLINE SHOP」では、1回の注文で対象商品を4万4,000円以上購入した会員先着100名に、「サーモマグ＆タオルセット」をプレゼントする。さらに、その中から抽選で20名を、東京都東久留米市の本社で行われる「90分トラックマン＆ギアーズフィッティング」へ無料招待するWキャンペーンも実施する。

「オノフ公式ショップ楽天市場店」では、1回の注文で対象商品を1万6,500円以上購入した先着100名に、「マーカー＆タオルセット」をプレゼントする。ポイントやクーポンの利用有無に関わらず、商品の合計金額が条件を満たしていれば対象となる。

なお、セール品やフィッティング・レッスン・イベント参加費などは対象外。