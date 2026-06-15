ゴルフ上達の近道は“シャフト選び”？スイングデータから最適な1本に出会える専門施設を紹介

佐原：今回は、昨年5月にも紹介したフジクラゴルフクラブ相談室 五反田店を改めて紹介します。
◆“シャフト選び”がゴルフ上達の近道
フジクラシャフトといえば、力に頼ることなく飛ばしたい女子プロゴルファーからの評価も高いことで知られています。フジクラゴルフクラブ相談室 五反田店はフジクラ直営のシャフト相談室です。上級者がメインのお店かと思われるかもしれませんが、練習を始めたばかりのビギナーや、気軽に楽しみたいライト層にもおすすめの施設です。なぜなら、シャフトは飛距離や方向性はもちろん、ミート率に多大な影響を及ぼすため、少しでも早く自分に合ったモデルを見つけることが、上達の近道と言えるからです。
クラブを持参し、データを測定したうえで、「飛ばしたい」「曲がりを抑えたい」といった相談をはじめ、素朴な疑問や細かな質問にも対応してもらえます。また、その場で試打をおこない、クラブがボールをどう捉えているか、どのように力が伝わっているか、どんな弾道を描いているか、といったスイングデータをコンピューターで解析。さらに、シャフトにかかる負荷を数値化することも可能です。これらの細かな情報をもとに200種類以上に及ぶ同社のシャフトのなかから、自分に合った1本を見つけることができます。
選んだシャフトで試打に臨むと、「思い通りに打てなかった原因は、スイングよりもシャフトだった」と、初めて気付く方も多いそうです。その場でリシャフトまで対応してもらえるので、その日から課題解決に取り組むことができます。本格的なシャフトフィッティングやリシャフトサービスを受けて、今までとの違いを実感してみてはいかがでしょうか。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness