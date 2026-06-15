ゴルフ上達の近道は“シャフト選び”？スイングデータから最適な1本に出会える専門施設を紹介

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。6月13日（土）の放送は、フジクラゴルフクラブ相談室 五反田店を紹介しました。

佐原：今回は、昨年5月にも紹介したフジクラゴルフクラブ相談室 五反田店を改めて紹介します。

◆“シャフト選び”がゴルフ上達の近道

フジクラシャフトといえば、力に頼ることなく飛ばしたい女子プロゴルファーからの評価も高いことで知られています。フジクラゴルフクラブ相談室 五反田店はフジクラ直営のシャフト相談室です。上級者がメインのお店かと思われるかもしれませんが、練習を始めたばかりのビギナーや、気軽に楽しみたいライト層にもおすすめの施設です。なぜなら、シャフトは飛距離や方向性はもちろん、ミート率に多大な影響を及ぼすため、少しでも早く自分に合ったモデルを見つけることが、上達の近道と言えるからです。

クラブを持参し、データを測定したうえで、「飛ばしたい」「曲がりを抑えたい」といった相談をはじめ、素朴な疑問や細かな質問にも対応してもらえます。また、その場で試打をおこない、クラブがボールをどう捉えているか、どのように力が伝わっているか、どんな弾道を描いているか、といったスイングデータをコンピューターで解析。さらに、シャフトにかかる負荷を数値化することも可能です。これらの細かな情報をもとに200種類以上に及ぶ同社のシャフトのなかから、自分に合った1本を見つけることができます。

選んだシャフトで試打に臨むと、「思い通りに打てなかった原因は、スイングよりもシャフトだった」と、初めて気付く方も多いそうです。その場でリシャフトまで対応してもらえるので、その日から課題解決に取り組むことができます。本格的なシャフトフィッティングやリシャフトサービスを受けて、今までとの違いを実感してみてはいかがでしょうか。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness