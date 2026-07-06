青山商事は、HIKKY が主催する世界最大級のメタバースイベント『バーチャルマーケット 2026 Summer』(2026 年 7 月 11 日～26 日開催)に「洋服の青山」、「SUIT SQUARE(スーツ スクエア)」の合同ショップで初出展すると発表した。

メタバースイベント『バーチャルマーケット 2026 Summer』に登場する

人口減少や働き方の多様化など、ビジネスウエアを取り巻く環境が変化する中、同社は従来のテレビCMなどの広告だけではアプローチが難しかった20～30代の若い世代との「双方向のコミュニケーション」を模索してきた。

進化を続けるメタバース空間は、今や単なるエンタメの枠を超え、新しいライフスタイルの場へと変化している。そこで今回は、メインユーザー層が合致するバーチャルマーケットへの初出展を決定。今回は単なる広告出稿ではなく、メタバースの住人と直接つながるための第一歩として参入することとなった。

今回の出展は、これからの時代を担う若い世代との「新たな顧客接点の獲得」と「ブランドイメージの刷新」に向けた最初のステップ。具体的には、圧倒的な没入感を楽しめる空間コンテンツや、社員によるアバター接客などを展開。ビジネスウエアの老舗としての信頼感はそのままに、バーチャルならではの演出で「洋服の青山」や「SUIT SQUARE」の新しい一面を披露し、親近感を醸成する。

ブース内では、同社の主力である「洋服の青山」の機能性スーツを中心に展開。さらに、「SUIT SQUARE」のオフィスカジュアルコーディネートも厳選して展示し、従来のイメージにとらわれない新しいビジネスウエアのスタイルを提案する。

今回はあえて「空間内での直接販売」は行わず、これらの展示に対してユーザーがどのような反応(手ごたえ)を示すかという「リアルな声の収集・検証」に特化。ここで得られた知見を、今後の新しいお買い物体験の提供へと生かしていく。

没入型アクションショー

ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで着用できる全世代向けの新シリーズ「みんなのスーツ」を着用した “光のヒーロー” と「ドレススーツ」を着用した “闇のヒーロー” による、VR ならではの没入型アクションショーを観劇できる。ヒーローは光・闇共に男女から選択でき、全4パターンの中から戦う組み合わせを選ぶことが可能。

「ストレッチ性」や「ウォッシャブル」など、2 つのスーツの良いところを競い合うヒーローたちのド派手な演出の必殺技は必見。ユーザーは指定の位置に立ってスタートボタンを押すだけで、自身が参加者としてショーの中に入り込む没入体験も提供する。なお、同ショーのモーションアクターには元仮面ライダー主演俳優の井上正大氏を起用し、本格的なアクションエンターテインメントを届ける。

人気アバターで「みんなのスーツ」を試着! 3Dモデルの無料プレゼントも

ブースの一角には、全世代向け新シリーズ「みんなのスーツ」の3Dモデルを着た人気アバター「しなの」と「楽」を展示。来場者は各アバターに着替えて、バーチャル空間でのスーツの着こなしを疑似体験することができる。さらに、アンケート回答者全員に「みんなのスーツ 3D モデル(メンズ・レディース)」を無料でプレゼントする。

また、公式キャラクター「大人Vketさん」が限定の “バーチャル店員” 姿でお出迎えするクイズコーナーを設置する。「ジャケットの正しい着用方法は?」といった就活生や新社会人に役立つマナーから、ビジネスマナーの知識まで、幅広い難易度の問題を用意。クイズ結果や思い出を「＃Vket_洋服の青山」を付けてSNSでシェアすると、３Dモデル(抽選で50名)や井上正大氏サイン色紙(抽選で5名)が当たるプレゼントキャンペーンに参加することができる。

その他、ブース内各所には、オンラインストアへ直接遷移できるポスターを設置。VRでの没入体験やアバター試着を通して実際の製品やブランドに興味を持ったユーザーを、スムーズに現実のサービスやリアルな購買体験へとつなげるOMO施策を検証していく。

HIKKY主催の『バーチャルマーケット 2026 Summer』は、2026年7月11日～26 日の期間に開催され、VR機器およびWindowsPCから、VRChat 内特設ワールドに来場できる。開催期間中は24時間いつでも無料で来場可能。