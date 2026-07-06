横浜アンパンマンこどもミュージアムは、2027年春の開業20周年に向けて、猛暑の日でも涼しく快適に過ごせる全天候型の館内環境を活かした夏の人気イベントを開催する。

横浜アンパンマンこどもミュージアム夏イベント

3階ミュージアムの屋外ひろばでは、9月30日まで「水あそびひろば」を開催中です。エリア全体に日陰が確保されているため直射日光を遮ることができる。おむつのままでも入場可能なため、小さな子どもの水あそびデビューにもぴったりとのこと。

7月1日～9月13日は、アフロヘアのばいきんまんだちが活躍する大人気ステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」を再演。連動したお面工作も実施する。

7月1日～31日までの期間は、メロンパンナちゃんとロールパンナちゃんが登場するキャラクターグリーティングを毎日開催する。

キャラクターグリーティング ※イメージ

1階のショップ＆フード・レストランでは、7月17日まで税込1,000円の買い物ごとにもらえる補助券を10枚集めることで、オリジナルアームリングが当たる全長約2メートルの「アンパンマンのおおきなガシャポン」に挑戦できる限定企画も実施する。

館内店舗では、横浜限定のボーダーTシャツ(3,630円)やクールスカーフ(1,320円)、バナナミルクなどの限定アイス(各600円)といった夏におすすめのグッズやフードを販売する。

夏休みの贈り物に最適なサマーデザインの「ギフトチケット」も用意する。