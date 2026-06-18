コピス吉祥寺とディグボウル吉祥寺は6月20日～21日、北欧の夏至祭をテーマにしたイベント「吉祥寺ミッドサマー」を共催する。開催時間は11:00～17:00。入場は無料。

吉祥寺ミッドサマービジュアル

同イベントは、地域の自然を愛する暮らしと親和性が高い北欧文化を通じて、街の新たな魅力を発信することを目的としている。

メイン会場のコピス吉祥寺A館3階GREENING広場では、伝統楽器の生演奏に合わせてダンスを楽しめる「ミッドサマー・グリーニングステージ」を、両日の14:00～16:00に開催。デンマークの国民的キャラクター「ラスムスクルンプ」が1日3回登場するグリーティングも実施する。

同広場のマルシェやキッチンワゴンブースには、北欧のインテリア雑貨やヴィンテージ食器、手工芸品を扱う店舗のほか、スウェーデン菓子、クラフトビール、ドーナツなどを提供する全14店舗が出店する。

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6月21日までA館3階でラスムスクルンプの生誕75周年記念展示を実施。6月30日まで4階連絡通路で北欧写真展「『記憶のひきだし』Memory drawers 北欧にゆかりのある方々の北欧写真展＆きたがわゆきこ個展」を行う。

記憶のひきだし

もう一つの会場であるディグボウル吉祥寺では、本物の花を使った花冠やドライフラワーリースのワークショップを開催。参加費は予約が1,800円、当日は2,000円でボウリング招待券が付く。

花冠ワークショップ

そのほか、 ボウリングのゲーム中にランダムで出てくる特定のピンを残すと景品がもらえる「コピスBOWLチャレンジ」も開催。6月20日には13:00から無料モルック体験会、6月21日には、東京外国語大学北欧研究会による「ヴァイキング人生ゲーム」を実施する。

ディグボウル吉祥寺のレストランスペースでは、6月21日まで期間限定メニュー「北欧ポテト」を750円で販売する。

北欧ポテト

また、両会場を巡るコラボイベントとしてスタンプラリーも開催。チラシのスタンプ欄に両施設でスタンプを押すと、限定ステッカーを1つプレゼントする。