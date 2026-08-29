「マーベルシリーズを全部見たい！」アイナ・ジ・エンド、やりたいことが多すぎて「1日が足りない（笑）」

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。（毎週土曜 11：30～）。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。8月29日（土）の放送では、ご当地グルメや旅行にまつわる質問から、サマーソニックでのライブエピソード、さらに「ONE PIECE DAY '26」での新たなチャレンジについて語りました。＜鹿児島県 39歳 男性 ラジオネーム・キクチ・ジ・エンド＞「ラジオのコーナーにお便りを送るのは人生初の経験です。30代のうちにいろんなことを経験しておこうと思い、この夏2泊3日で四国4県を巡る旅をしてきました。高知ならカツオ、香川ならうどん……と、その県で有名なものを実際に食べてみたら本当に美味しくて、やっぱりご当地グルメっていいなとすっかり舌鼓を打ってしまいました。この県のこれがめちゃくちゃ美味しかったとか、アイナちゃんのご当地グルメ情報はありますか？ 次の旅行先でアイナちゃんのおすすめのグルメを食べてみたいと思います」アイナ・ジ・エンド：出身は大阪なんですけど、自分の先祖をたどると全員四国なの。お父さんが香川・徳島系で、お母さんが愛媛なんですね。だから私って、いわば「四国バイブス」なんですよ。めちゃくちゃ小さいときから四国に行っていたので、こういうお話を聞くとすごく親近感が湧きます。高知のカツオとか、めちゃくちゃ美味しいよね。香川はうどんもあるし、おいしいところがめっちゃあるんだよな。なんか「ほな、また」の企画とかでもいいから、ちょっと遠出してみたいですけどね。四国とかね。うどんの旅みたいなの、やってみたいなって今思いました。それで、おすすめの県とグルメなんですけど、この前、犬の「葉蔵」と2人で金沢に行ったんですよ。石川県ですね。犬をカバンに入れて歩くわけなんですけど、めちゃくちゃ楽しかった。で、グルメで言うと、市場にあるカキです。金沢には市場があるんですけど、新鮮なカキとかエビとか海鮮をその場でいただけるんですよ。その中でもカキが本当に優勝って感じなので、よかったら食べてみてほしいなと思います！＜東京都 46歳 女性 ラジオネーム・ゆみん＞「先日、アイナちゃんをお目当てに行ったサマーソニックで、BUMP OF CHICKENのステージを観たのですが、改めてBUMP OF CHICKENの良さに気づきました。ライブで観るとますます素晴らしいですね。アイナちゃんが大好きなアーティストさんということで、より大好きになりました。気づかせてくれてありがとう。サマソニで涙を流すほど感動した『Gravity』をリクエストさせてください」アイナ：えー、サマソニね、マウンテンステージが満員だったんだよね。だから嬉しかった。ただ、私を初めて見る人も多いからちょっと不安もあったんですけど、ゆみんちゃん、きっとめちゃくちゃ全力でアイナのライブを見てくれたんだと思う。ゆみんちゃんみたいなパワーのおかげで、最後までやり遂げられました。改めてありがとう。そしてね、BUMP OF CHICKENですよ！ 本当に素敵だったよね。私、BUMP OF CHICKENはフェスで見るのは初めてだったんです。バンプのファンの人たちが拳を突き上げて歌っていて、それに感化されて、きっと初めてバンプを見るような人も一緒に拳を突き上げていく。その連鎖感に感動しましたね。しかも、その広がり方が優しいんだよね。柔らか～く音楽に浸っていくというか。「バンプの力、すごいな」と思いました。「カルマ」とかヤバかったんだけど、本当に（笑）。イントロが来た瞬間に「ウワーッ！」って（笑）。「キャー！」とかじゃないから、「ウワーッ！」（笑）。そんなバンプオタクな私が、ゆみんちゃんと同じくらい感動した「Gravity」、リクエストもいただいております。よかったら一緒に聴きたいです。BUMP OF CHICKENで「Gravity」。＜東京都 18歳 女性 ラジオネーム・ミホ＞「今年があと3ヶ月なことに気づいてしまってびっくりしています。アイナちゃんは、『今年中にこれをやっておきたい』みたいなことはありますか？ また来年新しくチャレンジしたいことはありますか？ 私はいろんなアーティストさんのライブに行ってみたいなと思います」アイナ：「マーベルシリーズを全部見ること」です（笑）。結構見たんだけど、今「マイティ・ソー」の1、2、3まで見たんですよ。でも3を見た後に気づいたの。「ドクター・ストレンジ」を見ないとダメだったって(笑)。だから「ドクター・ストレンジ」も見たいし、あと「VIVANT」も。やっぱり見たいやつは全部見たい。でも、全部見ちゃうと曲を作る時間がなくなるんだよね。1日が足りない（笑）。だから今年中に1日を48時間にして（笑）、やりたいことを全部やるっていうのがリアルな話かな。チャレンジしたいことは、曲作りにおいて打ち込みで曲を作ってみたいなって。カラオケ音源みたいなのを作りたいんですよね、今。まあ、戯言でしょうかね（笑）。実際にはやれないかもしれないですけど（笑）。そんなチャレンジしたいこともいろいろとあるんですけど、最近、新しいチャレンジを1つ終えたんです。この前、「ONE PIECE DAY '26」に出させていただいたんですね。幕張メッセだったんですけど、なんか見たことがないぐらいライブ慣れしていないお客さんばかりで。私が手を振っても「私に振った？」みたいな感じで、後ろを振り返るお客さんが多くて（笑）。なんか初体験なライブだったんですけど（笑）。1曲目に「Blue Shining Star」を披露したんだけど、そこの空間にちょっとだけ飲まれそうになってしまって。でも、「ここで負けちゃいけない」と思って、ONE PIECEファンの方々にも『自分のONE PIECEへの思いを伝えたい』っていう気持ちを込めて、ちゃんと歌詞を伝えられるように、めちゃくちゃ口角を上げながら歌ってみたんですよ。結構初めてのチャレンジだったんですけど、後でモニターで見たときに、なんか表情がすごく良く見えてね。「あ、こういう新しいきっかけをくれたファンの人にも感謝だし、新しいチャレンジができたおかげで、アイナ・ジ・エンドを10年やっていて、やっと「歌っているときの表情が大事」ってことに気づいたんですよ。これって当たり前のことなんですけど（笑）。「ONE PIECE DAY '26」のおかげで、そんなことがありました。ということで、私が真心を込めて作らせていただいた、そしてONE PIECEのファンの方々が温かく聴いてくださった大切な曲を、改めて一緒に聴きたいです。アイナ・ジ・エンドで「ルミナス - Luminous」。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜11：30～11：55パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm