長野久義「当たったよな…100万円だ！」一度だけ経験した「看板直撃ホームラン」を振り返る

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 8月23日（日）の放送では、レギュラーコーナー「あなたのゴールデンタイムを教えて」に寄せられたメッセージを紹介しました。

【あなたのゴールデンタイムを教えて】

佐藤：リスナーの皆さんから、日々のなかで一番輝いているときを教えてもらい、今後の人生が輝くうえでのヒントを探していく恒例のコーナーです。

＜リスナーからのメッセージ＞

「私のゴールデンタイムといえば、ボーナスが振り込まれた通知を見る瞬間です。『頑張ってきて良かった！』という気持ちになりますし、家族で何をしようか考えている時間も幸せです」

佐藤：長野さんは、ボーナスをもらったことってあります？

長野：Hondaのときにボーナスがありました。

佐藤：それは野球の成績に応じてとかですか？

長野：いや、会社のボーナスとして。

佐藤：いわゆる賞与？

長野：そうですね、年に2回ありました。

佐藤：へぇ！ Hondaの社員として支給されるということなのですね。

長野：そうです。

◆長野久義が語るプロ野球のボーナス事情

佐藤：ニュースで「出来高」みたいなのをよく聞くんですけど、あれは何ですか？

長野：あれは活躍に応じてもらえる、それこそ「ボーナス」ですね。

佐藤：なるほど。じゃあ年俸は月々もらえる基本給みたいな感じで、活躍に応じて出来高を……。

長野：そうですね、出来高は12月にまとめて入ってきていました。

佐藤：あの契約更改の前くらいのタイミングですか？

長野：年末とかにまとめて入ってくる感じだったと思います。ただ、1～2ヵ月後にもらえる賞もあると思うんですよ。例えば、オールスターでのMVPの賞金とか。だけど、球団と契約している出来高のボーナスは、たしか年末くらいに入ってきたと思います。

佐藤：例えば、看板直撃のホームランはどうなりますか？

長野：（東京ドームの場合は）100万円ですね。僕1回だけ当てたことがあるんですけど、あれは多分すぐもらったんじゃないですかね。

佐藤：へぇ！ おそらく企業さんから（の賞金）ということですから、出所が違うわけですよね？

長野：そうです。

佐藤：すごいですね。やっぱり、当てると「やった！」って思いますか？

長野：「当たったよな……100万円だ！ やったー!!」と思って（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）。当たったのはどこで気付くんですか？ ダイヤモンドを一周しているとき？

長野：僕、打った後はもう（打球が）どこまで飛んでいるかとか見ないようにしているので。

佐藤：それはなぜですか？

長野：あまりジロジロ見るのもちょっとあれかなと思って、打ってすぐ走るようにしていましたね。ただ「結構飛んだな」と思いながら走って、なんとなく「あれ？ 当たったよな」って（笑）。

佐藤：後で確認しました？ だって、すぐには分からないですよね。

長野：いや、放送してくれるじゃないですか。

佐藤：あぁ確かに！「ただいまのホームランは、看板に当たりましたので〇〇株式会社から長野選手に100万円が贈られます」みたいなアナウンスが。

長野：ありましたよね、たしかそうだったと思います。

佐藤：そのときはどう思いました？

長野：「……やった！」って（笑）。

佐藤：ハハハ（笑）。

長野：もちろんホームランもうれしいですけどね。

佐藤：夢がありますね。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/