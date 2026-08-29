ラパルフェ都留「乃木と野崎のセリフを両方メモってます」ドラマ『VIVANT』堺雅人＆阿部寛モノマネの裏側を明かす

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。8月24日（月）の放送は、日曜劇場「VIVANT」（TBS系）で堺雅人さん演じる乃木憂助と、阿部寛さん演じる野崎守のモノマネでも注目を集めるお笑いコンビ・ラパルフェ（都留拓也さん、尾身智志さん）が登場！ 本記事では、お2人の熱心すぎるモノマネ研究について語った模様を紹介します。れなち：都留さんから（尾身さんにモノマネの）演技指導みたいなのはしました？都留：しました。モノマネするときに“似ている音域”みたいなのがあるんですよ。れなち：音域？都留：はい、尾身くんは低い声があまり得意じゃなくて。僕も阿部寛さんのモノマネとかをするとき、高すぎると似ないみたいなのがあるんですよ。あとは、基本的にちょっと目を細めるというか、グイッとやるんだよね？――堺雅人さんのモノマネをする表情をつくる尾身さん。れなち：本当だ！ めっちゃ力が入ってる（笑）。堺さんになると、涙袋の下の影が急に深くなりますよね。都留：そうそう、何筋っていうのか分からない（笑）。れなち：急に目に光が入らなくなるみたいな。れなち：尾身さんは、堺さんのモノマネをやるようになって、1人で半沢直樹のネタも動画で上げていたじゃないですか。尾身：上げていました。僕単体で「VIVANT」の堺雅人さんのモノマネをやるときに、決めゼリフみたいなのが意外となかったんですよ。れなち：今期でいうと「よう、新庄」くらいですよね。尾身：そうなんですよ！都留：やっと今期あれを言ってくれたから……。尾身：むしろ、第2シーズンになってから「ここもどうぞ！」みたいな決め台詞だらけになっちゃって（笑）。れなち：ちなみに「よう、新庄」以外だと何がありました？尾身：「野崎さんがー！」もそうだし。れなち：確かに！尾身：あとは動作でも、壁を無造作にタッチして入り口を開けるみたいな（笑）。動作ボケみたいなのもできるようになって。れなち：ドラマを観ながら「これはできるな！」とチェックしているんですか？都留：めちゃくちゃメモしてます。尾身：そこは、僕より都留くんのほうがめちゃくちゃ取っています。れなち：都留さんが2人分「これいける」っていうのを……。都留：それもあります。やっぱり、やるとなると乃木のセリフも知らなきゃいけないから、乃木と野崎のセリフを両方メモってますね。＜番組概要＞番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55パーソナリティ：山崎怜奈番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/番組公式X：@darehanaTFM