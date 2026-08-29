有吉弘行「デパートの開店くらいで許してやってくれよ」午前7時に公開された「キングオブコント」重大発表に言及

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。8月のアシスタントはアルコ&ピースの酒井健太と青色1号のカミムラです。8月23日（日）の放送では、今秋に決勝がおこなわれる「キングオブコント2026」にまつわる話題で盛り上がりました。

◆「キングオブコント」早朝の重大発表に驚き

この日は、準決勝進出35組が発表された「キングオブコント」の話題に。青色1号は前回大会で初めて決勝進出を果たし、4位という高成績を残しましたが、今年は準々決勝で敗退。さらに、有吉から「（準決勝進出者に）太田プロはいないんですか？」と尋ねられたカミムラは「はい、負けてしまいました」と悔しそうに報告します。

しかし、有吉は「“負けた”って何？」とポツリとつぶやき、「こういうお笑いコンテストで、かっこつけた言葉を使うなって。『残ってません』でいいだろ」とダメ出しをします。思いがけない指摘に、カミムラは苦笑いを浮かべながら「あの……気を抜いていました、すみません。“落選”です」と訂正します。

カミムラは、有吉のこうした持論を認識していたと言い、「知っていたんですけど、普段からかっこつけていると出ちゃいますね（笑）」と反省の弁を述べると、有吉は「気づいてくれりゃ、それでいいんだよ」と満足そうにうなずきます。

また、放送翌日となる24日（月）の午前7時に「キングオブコント」の公式Xなどで、大会初となる敗者復活戦の開催と、審査員を7人に増員することが発表されました。

その前夜におこなわれた生放送では、重大発表の時間が午前7時に予定されていたことに触れ、3人とも「早いな（笑）」と口をそろえます。続けて、有吉が「10時だろ」と提案すると、カミムラが「それも早いですって（笑）」と返します。そこへ有吉が「デパートの開店くらいで許してやってくれよ（笑）。じゃあ正午でいいか？」とさらにかぶせ、このやりとりに酒井は爆笑していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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