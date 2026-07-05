楽天、序盤で2点リード

序盤を終えて、楽天が日本ハムに3-1でリード。1回裏に先制し、2回裏に追加点。3回表に日本ハムが1点を返したが、楽天はリードを保っている。

【スタメン】

楽天: 1(右)中島 2(一)黒川 3(中)辰己 4(左)マッカスカー 5(二)村林 6(指)浅村 7(三)平良 8(捕)YG安田 9(遊)宗山 10(投)コントレラス

日本ハム: 1(遊)水野 2(中)カストロ 3(指)レイエス 4(右)万波 5(三)郡司 6(左)野村 7(一)清宮幸 8(捕)進藤 9(二)細川 10(投)福島

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 72 38 33 1 .535 -
1 巨人 73 38 33 2 .535 -
3 ヤクルト 73 38 34 1 .528 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 74 29 42 3 .408 9
6 中日 75 29 45 1 .392 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 75 45 29 1 .608 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 80 45 35 0 .562 3
4 ロッテ 73 36 34 3 .514 7
5 オリックス 76 38 36 2 .514 7
6 楽天 75 29 45 1 .392 16