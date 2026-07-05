オリックスが1点リードで中盤へ

2回裏にオリックスが1点を先制し、1-0で試合を優位に進めている。西武はまだ得点を奪えず、序盤を終えて1点差の苦しい展開。オリックスは太田の本塁打で先制点を挙げた。

【スタメン】

オリックス: 1(中)渡部 2(一)山中 3(左)西川 4(指)森友 5(二)太田 6(遊)紅林 7(右)中川 8(捕)若月 9(三)宗 10(投)エスピノーザ

西武: 1(右)カナリオ 2(二)滝澤 3(三)平沢 4(一)ネビン 5(指)石井 6(捕)小島 7(遊)源田 8(左)蛭間 9(中)西川 10(投)隅田

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 72 38 33 1 .535 -
1 巨人 73 38 33 2 .535 -
3 ヤクルト 73 38 34 1 .528 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 74 29 42 3 .408 9
6 中日 75 29 45 1 .392 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 75 45 29 1 .608 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 80 45 35 0 .562 3
4 ロッテ 73 36 34 3 .514 7
5 オリックス 76 38 36 2 .514 7
6 楽天 75 29 45 1 .392 16