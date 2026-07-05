オリックスが1点リードで中盤へ

2回裏にオリックスが1点を先制し、1-0で試合を優位に進めている。西武はまだ得点を奪えず、序盤を終えて1点差の苦しい展開。オリックスは太田の本塁打で先制点を挙げた。

【スタメン】

オリックス: 1(中)渡部 2(一)山中 3(左)西川 4(指)森友 5(二)太田 6(遊)紅林 7(右)中川 8(捕)若月 9(三)宗 10(投)エスピノーザ

西武: 1(右)カナリオ 2(二)滝澤 3(三)平沢 4(一)ネビン 5(指)石井 6(捕)小島 7(遊)源田 8(左)蛭間 9(中)西川 10(投)隅田

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