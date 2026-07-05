オリックスが1点リードで中盤へ
2回裏にオリックスが1点を先制し、1-0で試合を優位に進めている。西武はまだ得点を奪えず、序盤を終えて1点差の苦しい展開。オリックスは太田の本塁打で先制点を挙げた。
【スタメン】
オリックス: 1(中)渡部 2(一)山中 3(左)西川 4(指)森友 5(二)太田 6(遊)紅林 7(右)中川 8(捕)若月 9(三)宗 10(投)エスピノーザ
西武: 1(右)カナリオ 2(二)滝澤 3(三)平沢 4(一)ネビン 5(指)石井 6(捕)小島 7(遊)源田 8(左)蛭間 9(中)西川 10(投)隅田
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|72
|38
|33
|1
|.535
|-
|1
|巨人
|73
|38
|33
|2
|.535
|-
|3
|ヤクルト
|73
|38
|34
|1
|.528
|0
|4
|広島
|71
|28
|39
|4
|.418
|8
|5
|DeNA
|74
|29
|42
|3
|.408
|9
|6
|中日
|75
|29
|45
|1
|.392
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|75
|45
|29
|1
|.608
|-
|2
|西武
|79
|44
|32
|3
|.579
|2
|3
|日本ハム
|80
|45
|35
|0
|.562
|3
|4
|ロッテ
|73
|36
|34
|3
|.514
|7
|5
|オリックス
|76
|38
|36
|2
|.514
|7
|6
|楽天
|75
|29
|45
|1
|.392
|16