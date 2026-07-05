オリックス、3点リードで後半戦へ

オリックスが2回裏に1点、6回裏に2点を追加し、西武を3対0でリード。6回まで無失策と守備も安定。オリックスは太田椋のソロホームラン、山中稜真、森友哉のタイムリーで着実に得点を重ねた。西武は反撃できるか。

【スタメン】

オリックス: 1(中)渡部 遼人 2(一)山中 稜真 3(左)西川 龍馬 4(指)森 友哉 5(二)太田 椋 6(遊)紅林 弘太郎 7(右)中川 圭太 8(捕)若月 健矢 9(三)宗 佑磨 10(投)Ａ・エスピノーザ

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(二)滝澤 夏央 3(三)平沢 大河 4(一)Ｔ・ネビン 5(指)石井 一成 6(捕)小島 大河 7(遊)源田 壮亮 8(左)蛭間 拓哉 9(中)西川 愛也 10(投)隅田 知一郎

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