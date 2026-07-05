オリックス、3点リードで後半戦へ
オリックスが2回裏に1点、6回裏に2点を追加し、西武を3対0でリード。6回まで無失策と守備も安定。オリックスは太田椋のソロホームラン、山中稜真、森友哉のタイムリーで着実に得点を重ねた。西武は反撃できるか。
【スタメン】
オリックス: 1(中)渡部 遼人 2(一)山中 稜真 3(左)西川 龍馬 4(指)森 友哉 5(二)太田 椋 6(遊)紅林 弘太郎 7(右)中川 圭太 8(捕)若月 健矢 9(三)宗 佑磨 10(投)Ａ・エスピノーザ
西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(二)滝澤 夏央 3(三)平沢 大河 4(一)Ｔ・ネビン 5(指)石井 一成 6(捕)小島 大河 7(遊)源田 壮亮 8(左)蛭間 拓哉 9(中)西川 愛也 10(投)隅田 知一郎
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|72
|38
|33
|1
|.535
|-
|1
|巨人
|73
|38
|33
|2
|.535
|-
|3
|ヤクルト
|73
|38
|34
|1
|.528
|0
|4
|広島
|71
|28
|39
|4
|.418
|8
|5
|DeNA
|74
|29
|42
|3
|.408
|9
|6
|中日
|75
|29
|45
|1
|.392
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|75
|45
|29
|1
|.608
|-
|2
|西武
|79
|44
|32
|3
|.579
|2
|3
|日本ハム
|80
|45
|35
|0
|.562
|3
|4
|ロッテ
|73
|36
|34
|3
|.514
|7
|5
|オリックス
|76
|38
|36
|2
|.514
|7
|6
|楽天
|75
|29
|45
|1
|.392
|16