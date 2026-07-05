オリックス、3点リードで後半戦へ

オリックスが2回裏に1点、6回裏に2点を追加し、西武を3対0でリード。6回まで無失策と守備も安定。オリックスは太田椋のソロホームラン、山中稜真、森友哉のタイムリーで着実に得点を重ねた。西武は反撃できるか。

【スタメン】

オリックス: 1(中)渡部　遼人 2(一)山中　稜真 3(左)西川　龍馬 4(指)森　友哉 5(二)太田　椋 6(遊)紅林　弘太郎 7(右)中川　圭太 8(捕)若月　健矢 9(三)宗　佑磨 10(投)Ａ・エスピノーザ

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(二)滝澤　夏央 3(三)平沢　大河 4(一)Ｔ・ネビン 5(指)石井　一成 6(捕)小島　大河 7(遊)源田　壮亮 8(左)蛭間　拓哉 9(中)西川　愛也 10(投)隅田　知一郎

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 72 38 33 1 .535 -
1 巨人 73 38 33 2 .535 -
3 ヤクルト 73 38 34 1 .528 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 74 29 42 3 .408 9
6 中日 75 29 45 1 .392 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 75 45 29 1 .608 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 80 45 35 0 .562 3
4 ロッテ 73 36 34 3 .514 7
5 オリックス 76 38 36 2 .514 7
6 楽天 75 29 45 1 .392 16