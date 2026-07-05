巨人が笹原のソロHRで1点リード

6回終了時点で、巨人が中日に1-0とリード。試合は2回表、巨人の笹原操希が放ったソロホームランによる1点が決勝点となっている。投手戦の様相を呈しており、終盤の攻防に注目が集まる。

【スタメン】

中日: 1(中)岡林　勇希 2(二)田中　幹也 3(捕)石伊　雄太 4(左)細川　成也 5(一)Ｍ・サノー 6(三)石川　昂弥 7(遊)村松　開人 8(右)鵜飼　航丞 9(投)金丸　夢斗

巨人: 1(二)浦田　俊輔 2(左)松本　剛 3(遊)泉口　友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田　行倫 6(中)Ｔ・キャベッジ 7(右)笹原　操希 8(三)増田　大輝 9(投)井上　温大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 72 38 33 1 .535 -
1 巨人 73 38 33 2 .535 -
3 ヤクルト 73 38 34 1 .528 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 74 29 42 3 .408 9
6 中日 75 29 45 1 .392 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 75 45 29 1 .608 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 80 45 35 0 .562 3
4 ロッテ 73 36 34 3 .514 7
5 オリックス 76 38 36 2 .514 7
6 楽天 75 29 45 1 .392 16