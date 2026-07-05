巨人が笹原のソロHRで1点リード

6回終了時点で、巨人が中日に1-0とリード。試合は2回表、巨人の笹原操希が放ったソロホームランによる1点が決勝点となっている。投手戦の様相を呈しており、終盤の攻防に注目が集まる。

【スタメン】

中日: 1(中)岡林 勇希 2(二)田中 幹也 3(捕)石伊 雄太 4(左)細川 成也 5(一)Ｍ・サノー 6(三)石川 昂弥 7(遊)村松 開人 8(右)鵜飼 航丞 9(投)金丸 夢斗

巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(左)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田 行倫 6(中)Ｔ・キャベッジ 7(右)笹原 操希 8(三)増田 大輝 9(投)井上 温大

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ

「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ