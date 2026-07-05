巨人が笹原のソロHRで1点リード
6回終了時点で、巨人が中日に1-0とリード。試合は2回表、巨人の笹原操希が放ったソロホームランによる1点が決勝点となっている。投手戦の様相を呈しており、終盤の攻防に注目が集まる。
【スタメン】
中日: 1(中)岡林 勇希 2(二)田中 幹也 3(捕)石伊 雄太 4(左)細川 成也 5(一)Ｍ・サノー 6(三)石川 昂弥 7(遊)村松 開人 8(右)鵜飼 航丞 9(投)金丸 夢斗
巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(左)松本 剛 3(遊)泉口 友汰 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)岸田 行倫 6(中)Ｔ・キャベッジ 7(右)笹原 操希 8(三)増田 大輝 9(投)井上 温大
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|72
|38
|33
|1
|.535
|-
|1
|巨人
|73
|38
|33
|2
|.535
|-
|3
|ヤクルト
|73
|38
|34
|1
|.528
|0
|4
|広島
|71
|28
|39
|4
|.418
|8
|5
|DeNA
|74
|29
|42
|3
|.408
|9
|6
|中日
|75
|29
|45
|1
|.392
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|75
|45
|29
|1
|.608
|-
|2
|西武
|79
|44
|32
|3
|.579
|2
|3
|日本ハム
|80
|45
|35
|0
|.562
|3
|4
|ロッテ
|73
|36
|34
|3
|.514
|7
|5
|オリックス
|76
|38
|36
|2
|.514
|7
|6
|楽天
|75
|29
|45
|1
|.392
|16