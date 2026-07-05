ソフトバンク、ロッテに4点リード
ソフトバンクが1回裏に3点先制、5回裏にも3点を追加し6-0。ロッテは3回表に2点を返したが、6回終了時点で2-6と4点差。ソフトバンクは近藤健介の2本塁打6打点が光る。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(右)正木 智也 2(中)周東 佑京 3(左)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(指)柳田 悠岐 6(二)牧原 大成 7(一)廣瀨 隆太 8(捕)海野 隆司 9(遊)庄子 雄大 10(投)松本 晴
ロッテ: 1(右)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(捕)佐藤 都志也 4(指)Ｎ・ソト 5(三)寺地 隆成 6(一)上田 希由翔 7(中)愛斗 8(二)小川 龍成 9(遊)友杉 篤輝 10(投)小島 和哉
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|72
|38
|33
|1
|.535
|-
|1
|巨人
|73
|38
|33
|2
|.535
|-
|3
|ヤクルト
|73
|38
|34
|1
|.528
|0
|4
|広島
|71
|28
|39
|4
|.418
|8
|5
|DeNA
|74
|29
|42
|3
|.408
|9
|6
|中日
|75
|29
|45
|1
|.392
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|75
|45
|29
|1
|.608
|-
|2
|西武
|79
|44
|32
|3
|.579
|2
|3
|日本ハム
|80
|45
|35
|0
|.562
|3
|4
|ロッテ
|73
|36
|34
|3
|.514
|7
|5
|オリックス
|76
|38
|36
|2
|.514
|7
|6
|楽天
|75
|29
|45
|1
|.392
|16