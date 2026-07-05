ソフトバンク、ロッテに4点リード

ソフトバンクが1回裏に3点先制、5回裏にも3点を追加し6-0。ロッテは3回表に2点を返したが、6回終了時点で2-6と4点差。ソフトバンクは近藤健介の2本塁打6打点が光る。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)正木　智也 2(中)周東　佑京 3(左)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(指)柳田　悠岐 6(二)牧原　大成 7(一)廣瀨　隆太 8(捕)海野　隆司 9(遊)庄子　雄大 10(投)松本　晴

ロッテ: 1(右)藤原　恭大 2(左)西川　史礁 3(捕)佐藤　都志也 4(指)Ｎ・ソト 5(三)寺地　隆成 6(一)上田　希由翔 7(中)愛斗 8(二)小川　龍成 9(遊)友杉　篤輝 10(投)小島　和哉

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 72 38 33 1 .535 -
1 巨人 73 38 33 2 .535 -
3 ヤクルト 73 38 34 1 .528 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 74 29 42 3 .408 9
6 中日 75 29 45 1 .392 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 75 45 29 1 .608 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 80 45 35 0 .562 3
4 ロッテ 73 36 34 3 .514 7
5 オリックス 76 38 36 2 .514 7
6 楽天 75 29 45 1 .392 16