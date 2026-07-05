巨人、笹原の一発で1点リード
3回を終えて巨人が中日に1点リード。2回表、巨人は笹原のソロホームランで先制した。中日は序盤、得点圏に走者を進める場面もあったが、あと一本が出ず無得点。投手戦の様相を呈してきた。
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|72
|38
|33
|1
|.535
|-
|1
|巨人
|73
|38
|33
|2
|.535
|-
|3
|ヤクルト
|73
|38
|34
|1
|.528
|0
|4
|広島
|71
|28
|39
|4
|.418
|8
|5
|DeNA
|74
|29
|42
|3
|.408
|9
|6
|中日
|75
|29
|45
|1
|.392
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|75
|45
|29
|1
|.608
|-
|2
|西武
|79
|44
|32
|3
|.579
|2
|3
|日本ハム
|80
|45
|35
|0
|.562
|3
|4
|ロッテ
|73
|36
|34
|3
|.514
|7
|5
|オリックス
|76
|38
|36
|2
|.514
|7
|6
|楽天
|75
|29
|45
|1
|.392
|16