巨人、笹原の一発で1点リード

3回を終えて巨人が中日に1点リード。2回表、巨人は笹原のソロホームランで先制した。中日は序盤、得点圏に走者を進める場面もあったが、あと一本が出ず無得点。投手戦の様相を呈してきた。

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