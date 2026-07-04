







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手を獲得するのではと囁かれている。移籍先の最有力候補に挙げるメディアも複数ある中、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は異なる見解を示している。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。仮に獲得となれば、既に大谷らを擁する先発ローテーションが他の追随を許さないレベルまで達することが濃厚だ。











ただ、同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者の報道によると、ドジャースは多くの人が考えているほどスクーバル獲得に熱心ではないかもしれない。同記者によると、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は、生え抜きの次世代中核選手の育成を妨げるような補強には『慎重な姿勢』を取るという。そのため、ドジャースはトレード期限でより慎重なアプローチを選択する可能性がある」と言及。



続けて、「現在のロースターの状況や、後半戦に主力が数多く復帰する予定であることを踏まえれば、ドジャースは補強をそれほど積極的に行わず、球団全体の選手層を厚くすることを優先するという判断も十分に正当化できるのではないだろうか。匿名を条件として取材に応じた、球団の初期段階の方針に詳しい複数の関係者によれば、そのシナリオのほうが可能性は高いという」という同記者の見解を伝えている。



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