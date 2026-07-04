ヤクルト vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：ヤクルト vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：明治神宮野球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ3勝-ヤクルト2勝（7/3 ＤｅＮＡ7-2ヤクルト (ＤｅＮＡ)、5/24 ヤクルト0-1ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、5/23 ヤクルト6-0ＤｅＮＡ (ヤクルト)、5/3 ＤｅＮＡ12-2ヤクルト (ＤｅＮＡ)、5/2 ＤｅＮＡ5-6ヤクルト (ヤクルト)）
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|72
|38
|32
|2
|.543
|-
|2
|ヤクルト
|72
|38
|33
|1
|.535
|0
|2
|阪神
|72
|38
|33
|1
|.535
|0
|4
|広島
|71
|28
|39
|4
|.418
|8
|5
|DeNA
|73
|28
|42
|3
|.400
|10
|6
|中日
|74
|28
|45
|1
|.384
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|74
|45
|28
|1
|.616
|-
|2
|西武
|79
|44
|32
|3
|.579
|2
|3
|日本ハム
|79
|45
|34
|0
|.570
|3
|4
|オリックス
|76
|38
|36
|2
|.514
|7
|5
|ロッテ
|72
|35
|34
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|74
|28
|45
|1
|.384
|17