楽天が4点差でオリックスに勝利
先発投手：楽天は伊藤 樹が6回0失点の好投（4安打8奪三振）、オリックスの九里 亜蓮は5回3失点で敗戦投手 得点経過： 5回裏：楽天が3点を追加 7回裏：楽天が1点を追加 8回表：オリックスが1点を追加 注目選手：楽天の宗山 塁が2本塁打、4打点、3安打、2得点の活躍、オリックスの来田 涼斗が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|118
|68
|49
|1
|.581
|-
|2
|巨人
|120
|64
|54
|2
|.542
|4
|3
|DeNA
|119
|54
|62
|3
|.466
|13
|4
|ヤクルト
|118
|52
|65
|1
|.444
|16
|5
|広島
|115
|48
|63
|4
|.432
|17
|6
|中日
|122
|51
|70
|1
|.421
|19
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|119
|73
|44
|2
|.624
|-
|2
|西武
|122
|69
|50
|3
|.580
|5
|3
|日本ハム
|122
|68
|53
|1
|.562
|7
|4
|オリックス
|121
|57
|62
|2
|.479
|17
|5
|ロッテ
|116
|53
|60
|3
|.469
|18
|6
|楽天
|118
|46
|71
|1
|.393
|27