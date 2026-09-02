「自宅で手軽に非日常の癒やしを味わいたい」――そんな願い、抱いたことはありませんか？かつて日本での入手が困難だったマレーシア発の極上ボタニカルブランド「TANAMERA」が、ついに待望の再上陸を果たし、あなたの日常に贅沢なスパ体験をもたらします。

南国の恵みが再び日本へ！「TANAMERA」待望の再上陸

コロナ禍を経て、日本での展開が限られていたTANAMERA。その美しい世界観を再び体験できるチャンスが、この度、全国の高島屋各店での期間限定POP-UPとして巡ってきました。南国の植物の恵みを肌で感じられる、特別な体験を求めている方は必見です！

遥かなる地から届く癒し「TANAMERA」とは？

「TANAMERA（タナメラ）」という響き、どこか異国情緒を感じさせませんか？

このブランドは2000年にマレーシアで誕生し、その名はマレー語で「赤い土」を意味します。熱帯雨林の肥沃な土壌が育んだ、豊かな植物やハーブの恵みを凝縮していることを象徴しているのです。

強い日差しを浴びて生命力あふれる植物たちが茂る、マレーシアの熱帯雨林。そんな自然の宝庫からインスピレーションを得て、TANAMERAは「Tropical Botanical Spa Ritual」というブランドテーマを掲げています。自宅にいながらにして、まるで高級リゾートスパにいるかのような心地よさを味わえる――そんな贅沢なひとときを、日常にもたらしてくれるのがTANAMERAの魅力です。

マレーシアでは、ナチュラル志向のパッケージと南国らしい香りが人気を博し、お土産やギフトとしても愛される存在です。私も、海外旅行で現地の良い香りのアイテムを見つけるのが好きなのですが、TANAMERAもまさにそんな「特別な香り」に出会えるブランドだと感じました。

心惹かれる「TANAMERA」の奥深いこだわり

数あるボタニカルブランドの中でも、TANAMERAが特に私たちの心を惹きつけるのは、その揺るぎない「こだわり」にあります。単に自然派というだけでなく、背景に深い物語と確かな信頼性があるのです。

南国の植物が秘める生命力

TANAMERAの製品は、強い太陽と豊かな土壌で育ったトロピカルハーブや植物由来成分を惜しみなく使用しています。熱帯雨林の生命力そのものを、私たちの肌や心に届けてくれるような感覚です。日常の喧騒を忘れさせてくれる、そんな豊かな香りとテクスチャーは、きっとあなたの五感を癒してくれるでしょう。

マレーシア伝統の知恵の継承

「赤い土」の恵みを活かすだけでなく、TANAMERAはマレーシアの伝統的な知恵に着想を得ています。なんと、王族に仕えた家系に代々受け継がれてきたハーブと植物の知識が、現代の製品づくりに活かされているというから驚きです。歴史と文化が息づく製品は、使うたびに特別なストーリーを感じさせてくれます。

100%天然由来成分への徹底

現代の私たちにとって、化粧品の成分は非常に気になるポイントですよね。TANAMERAは、この点でも期待を裏切りません。 人工着色料、合成香料、石油系成分、化学防腐剤を一切使用せず、100%天然由来成分にこだわっています。敏感肌の方や、よりピュアな製品を求める方にとって、これは非常に大きな安心材料になるはずです。

クルエルティフリーという倫理的な選択

自然や生命への敬意は、製品の処方だけでなく、製造プロセスにも表れています。TANAMERAは動物実験を一切行わない「クルエルティフリー」 を掲げています。この地球に生きるすべての生命への優しさが、ブランドの根底に流れているのです。

信頼を裏付ける確かな認証と受賞歴

高品質であること、そしてそのこだわりが本物であることは、客観的な評価によっても証明されています。TANAMERAは、日本のグッドデザイン賞をはじめ、マレーシアでのハラール認証、英国ベジタリアン認証など、数々の認証や受賞歴を持っています。これは、まさに「自然由来のものづくり」と「ブランドとしての信頼性」を両立させている証拠と言えるでしょう。

自宅スパを彩る！注目の20商品ラインナップ

今回のPOP-UPでは、数あるTANAMERAのアイテムの中から、日本の私たちに特におすすめしたい20商品が厳選されています。自宅で手軽にスパ気分を味わえる、魅力的なラインナップをご紹介します。

どんな香りに癒されたいか、どんな効果を期待するかで選んでみるのも楽しいですね。

リラックスブレンド、クリアブレンド、ローズ

ハーバル、ジンジャーブレンド、コールドプレスバージンココナッツ

スパジャーネスクレンジング、スパアマンリラクシング

スパジャーネスクレンジング、スパアマンリラクシング

ブラック

ハイビスカス、コーヒー、グリーン、ブラウン、ホワイト

ラベンダー、ローズ

ローズ、リフレッシング

ご自宅用はもちろんのこと、マレーシアらしい異国情緒あふれるアイテムは、大切な方へのギフトとしてもきっと喜ばれるはずです。

マレーシアの恵みを体験！期間限定POP-UP STORE開催情報

「TANAMERA」の魅力は、やはり香りやテクスチャーを実際に肌で感じてこそ。

今回のPOP-UP STOREでは、全20商品を手に取って試すことができます。ぜひこの機会に、マレーシアの豊かな恵みを体験してみてください。

開催概要

会期 店舗 開催場所 2026年9月2日(水)～9月8日(火) 横浜高島屋 4階 ベルサンパティック 2026年9月23日(水・祝)～9月29日(火) 新宿高島屋 2階 ベルナチュレール 2026年10月14日(水)～10月20日(火) 京都高島屋S.C. 百貨店3階 ベルサンパティック 2026年10月21日(水)～10月27日(火) 大宮高島屋 1階 ベルナチュレール 2027年2月10日(水)～2月16日(火) 玉川高島屋S.C. 本館2階 ベルナチュレール 2027年4月14日(水)～4月20日(火) 日本橋高島屋S.C. 本館1階 ベルサンパティック

※最終日の閉場時間は各店舗で異なりますのでご注意ください。

※営業時間は各店の営業時間に準じます。

来年の開催が待ち遠しいですね！

まとめ：非日常の癒しを日常に

マレーシアの豊かな「赤い土」の恵みと伝統の知恵が詰まったボタニカルブランド「TANAMERA」。

コロナ禍を経て待望の日本再上陸を果たし、高島屋各店での期間限定POP-UPで、その魅力を私たちに届けてくれます。100%天然由来成分、クルエルティフリー、そして数々の認証に裏打ちされた品質は、現代のライフスタイルに寄り添う、まさに「上質な癒し」そのものです。

ぜひこの機会に、あなたもTANAMERAの世界に足を踏み入れ、自宅で叶えるトロピカルスパ体験で、心と体を癒してみてはいかがでしょうか。

もっと深く知りたいあなたへ

POP-UP STOREで気になった商品や、TANAMERAのブランドストーリーをさらに深く知りたい方は、公式WEBサイトやSNSをチェックしてみてください。商品の使い方や香りの楽しみ方、POP-UPの最新情報などが随時発信されています。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。