阪神、4回に集中打でヤクルトに快勝

先発投手：阪神は髙橋遥人が6回1/3を2失点（6安打5奪三振）の好投、ヤクルトの吉村貢司郎は7回6失点で敗戦投手 得点経過： 5回表：阪神が1点を追加 6回表：阪神が2点を追加 7回表：阪神が3点を追加 注目選手：阪神の近本光司が1本塁打3打点、佐藤輝明が1本塁打2打点、大山悠輔が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 118 68 49 1 .581 -
2 巨人 120 64 54 2 .542 4
3 DeNA 119 54 62 3 .466 13
4 ヤクルト 118 52 65 1 .444 16
5 広島 115 48 63 4 .432 17
6 中日 122 51 70 1 .421 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 119 73 44 2 .624 -
2 西武 122 69 50 3 .580 5
3 日本ハム 122 68 53 1 .562 7
4 オリックス 121 57 62 2 .479 17
5 ロッテ 116 53 60 3 .469 18
6 楽天 118 46 71 1 .393 27