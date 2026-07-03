楽天が8点差で日本ハムに完封勝利
先発投手：楽天は早川隆久が8回0失点の好投（2安打12奪三振）、日本ハムの伊藤大海は7回6失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：楽天が1点を追加 6回裏：楽天が2点を追加 8回裏：楽天が5点を追加 注目選手：楽天のC.マッカスカーが1本塁打、3打点、4安打の活躍、楽天の宗山塁が3打点の活躍、楽天の辰己涼介が2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|71
|38
|31
|2
|.551
|-
|2
|ヤクルト
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|2
|阪神
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|4
|広島
|70
|27
|39
|4
|.409
|9
|5
|DeNA
|72
|27
|42
|3
|.391
|11
|6
|中日
|73
|27
|45
|1
|.375
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|73
|44
|28
|1
|.611
|-
|2
|西武
|78
|44
|32
|2
|.579
|2
|3
|日本ハム
|78
|45
|33
|0
|.577
|2
|4
|ロッテ
|71
|35
|33
|3
|.515
|7
|5
|オリックス
|75
|38
|36
|1
|.514
|7
|6
|楽天
|73
|27
|45
|1
|.375
|17