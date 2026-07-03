楽天が8点差で日本ハムに完封勝利

先発投手：楽天は早川隆久が8回0失点の好投（2安打12奪三振）、日本ハムの伊藤大海は7回6失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：楽天が1点を追加 6回裏：楽天が2点を追加 8回裏：楽天が5点を追加 注目選手：楽天のC.マッカスカーが1本塁打、3打点、4安打の活躍、楽天の宗山塁が3打点の活躍、楽天の辰己涼介が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 71 38 31 2 .551 -
2 ヤクルト 71 38 32 1 .543 0
2 阪神 71 38 32 1 .543 0
4 広島 70 27 39 4 .409 9
5 DeNA 72 27 42 3 .391 11
6 中日 73 27 45 1 .375 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 73 44 28 1 .611 -
2 西武 78 44 32 2 .579 2
3 日本ハム 78 45 33 0 .577 2
4 ロッテ 71 35 33 3 .515 7
5 オリックス 75 38 36 1 .514 7
6 楽天 73 27 45 1 .375 17